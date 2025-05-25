جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية شاملة بقرية سنهور القبلية

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، ان الجامعة نظمت قافلة شاملة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة وكلية الطب، ومديرية الصحة بالفيوم، بالوحدة الصحية بقرية سنهور القبلية، التابعة لمركز سنورس، اليوم الأحد.

خدمات القافلة الطبية

شارك في القافلة الطبية، أطباء في تخصصات الباطنة، الأطفال، والنساء، والجلدية، والعظام، وتم توقيع الكشف الطبي على 1197 حالة منها 297 حالة باطنة، 311 حالة أطفال، 105 حالة نسا، و287 حالة عظام، 197 حالة جلدية، وتم صرف العلاج اللازم لكل الحالات من خلال مشاركة مؤسسة حياة كريمة بتوفير العلاج اللازم للقافلة.

مشاركة وحدة المرأة الآمنة

كما شاركت وحدة المرأة الآمنة بكلية الطب بالتوعية خلال القافلة الشاملة، وتم التعريف بدور الوحدة، ودورها في توفير خدمات صحية متكاملة وشاملة فيما يتعلق بقضايا العنف ضد المرأة وتقديم الدعم الخاص بالإسعافات الأولية النفسية والاستجابة الطبية والعلاج الطبي العاجل والتوثيق بالطرق السرية.

كما قام الفريق بتوعية أهل القرية بأشكال العنف ضد المرأة حيث تمت مناقشة مظاهر العنف ضد المرأة في الريف المصري وتأثير العنف اللفظي على تربية الأبناء، كما تم تناول ظاهرة الزواج المبكر وأضراره وأضرار الختان والتوعية بمدى تأثير العنف ضد المرأة على المرأة والأسرة والمجتمع، وبلغ عدد السيدات والفتيات التي تم توعيتهم 80 فتاة وسيدة.

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