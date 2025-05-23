الجمعة 23 مايو 2025
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حوادث

اندلاع حريق في شقة بالسيدة زينب والحماية المدنية تتدخل سريعًا

حريق، فيتو
حريق، فيتو

نشب منذ قليل حريق داخل شقة سكنية بشارع الحوض المرصود في منطقة السيدة زينب بالقاهرة، مما أثار حالة من الذعر بين سكان المنطقة، ودفع الأجهزة الأمنية للتحرك السريع.

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا عاجلًا يُفيد باندلاع حريق داخل إحدى الشقق السكنية بشارع الحوض المرصود، وعلى الفور، وجهت الحماية المدنية عددًا من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار لمنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة.

وتمكنت قوات الإطفاء، بعد جهود مكثفة، من السيطرة على الحريق ومنع تفاقم الوضع، فيما لم ترد حتى الآن أي معلومات مؤكدة عن وجود إصابات أو خسائر بشرية.


تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي بدأت تحقيقاتها لكشف ملابسات الحريق، ومعرفة أسبابه، وما إذا كان هناك شبهة جنائية وراء اندلاعه.

 

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منطقة السيدة زينب شارع الحوض الحوض المرصود شارع الحوض المرصود

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