حظر إقامة شوادر الأضاحي بالطرق العامة في القاهرة

عيد الأضحى المبارك، أعلن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، حظر إقامة أي شوادر لعرض الأضاحي بالطرق العامة سواء للمواطنين أو محلات الجزارة لعدم إعاقة حركة المرور، مشددًا على سرعة التعامل بحزم مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة.

معرض أهلا بالعيد لبيع لحوم الأضاحى

وكان محافظ القاهرة افتتح بأرض مصر للألبان بميدان السواح بالأميرية معرض "أهلا بالعيد"، الذى يقام فى الفترة من ٢١ مايو حتى ٥ يونيو بالتعاون بين محافظة القاهرة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية (الشركة القابضة للصناعات الغذائية).

يأتى ذلك فى إطار استعدادات محافظة القاهرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك

ويعد هذا المعرض والمقام على مساحة حوالى ٦٠٠ م٢ أكبر معرض فى القاهرة متخصص في بيع لحوم الأضاحي الحية، واللحوم الطازجة والمجمدة، تحت إشراف بيطري كامل.

بيع اللحوم بأسعار مخفضة

وأكد إبراهيم صابر أن هذا المعرض يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمحاربة الغلاء، وتخفيف العبء عن المواطنين، وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى أن المحافظة اتخذت عدة إجراءات للحد من ارتفاع أسعار اللحوم قبل عيد الأضحى، حيث تم إنشاء شوادر ومنافذ لبيع اللحوم الطازجة، والبلدية، والمستوردة بأسعار فى متناول محدودى الدخل، بالإضافة إلى عرض لحوم ودواجن مجمدة تحت إشراف مديرية الطب البيطرى ومديرية التموين والأحياء بمنافذ توزيع ثابتة ومتنقلة في المناطق الشعبية والأكثر احتياجا، بالإضافة إلى منافذ القطاع الخاص.



ويتم البيع داخل معرض"أهلا بالعيد" بأسعار الجملة، حيث تبدأ أسعار اللحوم الطازجة من ٢٥٠ جنيها للكيلو.

ويضم المعرض جميع أنواع اللحوم البلدى بقري وجاموسي، واللحوم السوداني، ولحوم الضأن، بالإضافة إلى اللحوم المجمدة، ومصنعات اللحوم، إلى جانب وجود قسم مخصص لاختيار وحجز الأضاحي الحية.

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