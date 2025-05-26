آخرها حرب الجبالي، أعمال شارك فيها أشرف عبد الغفور وعرضت بعد رحيله

رغم رحيله في ديسمبر 2023 إثر حادث سير أليم، يظل الفنان الكبير أشرف عبد الغفور حاضرًا في المشهد الفني من خلال عدد من الأعمال التي شارك بها قبل وفاته وعرضت مؤخرا.

“حرب الجبالي”، أحدث ظهور درامي

يُعد مسلسل “حرب الجبالي” من أحدث الأعمال التي شارك فيها الفنان الراحل قبل وفاته، فالمسلسل، الذي انطلق عرضه مؤخرًا وحظى باهتمام قطاع كبير من الجمهور، قدم خلاله الراحل شخصية الشيخ مصطفى وهو شيخ صوفي يرجع إليه الأبطال ليدلهم ويرشدهم إلى الطريق الصحيح، وتميز عبد الغفور في هذا العمل وقدم شخصية مميزة.

مسلسل “حرب الجبالي” يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، حيث يضم في قائمة أبطاله: أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، خالد كمال، أحمد عزمي، دنيا المصري، صفوة وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

وتدور أحداث مسلسل “حرب الجبالي” في إطار اجتماعي شعبي، داخل حي الحرير بالجمالية، حيث تتصادم عائلتان نافذتان في قصة حب وانتقام في ظل اشتعال صراعات على السيطرة.

ظهور خاص في مسلسل معاوية

وشهدت أحداث الحلقة الحادية والعشرين والأخيرة من مسلسل "معاوية"، الذي عرض في رمضان الماضي والذي يتناول سيرة الصحابي معاوية بن أبي سفيان، ظهورا خاصا للفنان الكبير الراحل أشرف عبد الغفور، حيث جسد شخصية الصحابي أبو أيوب الأنصاري.

وظهرت شخصية أبو أيوب الأنصاري خلال مشاركته في الجيش الذي أرسله أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان بقيادة ابنه يزيد لفتح القسطنطينية عاصمة دولة الروم.

ويستشهد أبو أيوب الأنصاري خلال قتال الروم على أبواب القسطنطينية، ويوصي يزيد بن معاوية بأن يدفن في أقرب مكان بالقرب من أسوار القسطنطينية، وهو ما ينفذه له يزيد.

نقطة سودة.. دراما الانتقام

يعد مسلسل "نقطة سودة" من الأعمال التي شارك فيها الراحل وعرضت بعدما توفي، وعرض العمل عام 2024 على منصة “شاهد”، وهو العمل الذي لم يكمل فيه الراحل دوره، حيث غيبه الموت قبل أن ينتهي من تجسيد شخصيته.

وجسد أشرف عبد الغفور في العمل شخصية "سراج"، وهو رجل أعمال لديه ابن يجسد دوره مؤمن نور، ويعود من أمريكا إلى مصر بعد مرورة بحادث ما يغير مجرى حياته فيدخل في دائرة الانتقام بمساعدة شخصية سميرة التي جسدتها سماح أنور.

يشارك في مسلسل “نقطة سودة” نخبة من الفنانين، على رأسهم: أحمد فهمي، أحمد مجدي، أحمد بدير، سماح أنور، وفاء عامر، نضال الشافعي، ناهد رشدي، ناهد السباعي، سارة سلامة، هدى الإتربي، أحمد خالد صالح، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

أعمال كارتونية بصوته

بعيدًا عن المسلسلات، شارك أشرف عبد الغفور في أعمال (كارتون) بصوته المميز، حيث قام بدور الراوي في مسلسل “عزيز مصر” الذي يتناول قصة سيدنا يوسف في إطار تاريخي تربوي، وكذلك في المسلسل الكارتوني “طلع البدر علينا” الذي يتناول سيرة النبي محمد بطريقة مبسطة للأطفال، والعملان عرضا في العام الماضي.

في هذين العملين، يظهر عبد الغفور كصوت راوي يحمل دفء الحكاية ووقار التاريخ، وهو الدور الذي كان يتقنه باقتدار على امتداد مشواره الفني.

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