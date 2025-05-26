مسلسل حرب الجبالي الحلقة 8، تحسن حالة أحمد رزق وأحمد عزمي يظهر للمرة الأولى

دارت أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل حرب الجبالي حول ظهور مفاجئ لشادي (أحمد عزمي)، ابن رمسيس، الذي وصل إلى منزل والده دون سابق إنذار، ما أدخل على قلب رمسيس فرحة غامرة بعد طول اشتياق.

وحرص شادي على الذهاب إلى المستشفى للاطمئنان على حرب (أحمد رزق)، الذي تحسنت حالته بعد العملية، وعندما رآه حرب من خلف زجاج غرفة العناية المركزة، غمرته سعادة بالغة لرؤيته.

على جانب آخر، سعت أميرة لإثارة الفتنة في قلب شقيقة ياسين ضد مريم، حيث أخبرتها أن مريم تجمع التبرعات مدعية أنها ترعى اثنين من اليتامى، مما دفع الفتاة إلى الشعور بالحزن الشديد والقهر والسخط.

أما زوجة سعيد، التي تجسد شخصيتها لقاء سويدان، فقد طلبت من انتصار أن تجعل زوجها يعمل جاسوسًا لصالحها، لتتبع تحركات سعيد.

وعلى هامش الحلقة، يطلب راشد من صديق له تشويه سمعة ثريا وشقيقتها بسنت، حتى تخضعان له، مما يتيح له فرصة للتقرب منهما.

كما تم الكشف عن أن شوشو تسير في طريق الحرام دون رغبة منها في ذلك، وأن هناك صديقة لها كانت السبب في دخولها هذا الطريق المنحرف.

وتختتم الحلقة أحداثها بمحاولة راشد إقناع شقيقه سعيد بإمكانية الزواج من امرأة أخرى خاصة مع تطوره المهني وتحسن وضعه في العمل، ولكن سعيد لا يزال متشككا من الأمر.

وتختتم الحلقة أحداثها بمراقبة صديق راشد لثريا وهي تقوم بإدخال والدها (مفيد عاشور) إلى المنزل بعدما ظل يدق على الباب كثيرا.

قصة وأبطال مسلسل حرب الجبالي

مسلسل “حرب الجبالي” يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين، حيث يضم في قائمة أبطاله أحمد رزق، سوسن بدر، هبة مجدي، نسرين أمين، رياض الخولي، صلاح عبد الله، فردوس عبد الحميد، أحمد خالد صالح، لقاء سويدان، أشرف عبد الغفور، خالد كمال، أحمد عزمي، دنيا المصري، صفوة وهو تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة.

وتدور أحداث مسلسل “حرب الجبالي” في إطار اجتماعي شعبي، داخل حي الحرير بالجمالية، حيث تتصادم عائلتان نافذتان في قصة حب وانتقام في ظل اشتعال صراعات على السلطة بينما تخفي كل علاقة خيانة موجعة.

عرض مسلسل حرب الجبالي بعد تأجيل 3 سنوات

ويأتي عرض المسلسل حاليا بعد أن تم تأجيل عرضه ثلاثة سنوات، حيث تم الانتهاء من تصويره عام ٢٠٢٢.

ولم يعلم أبطال المسلسل السبب وراء تأجيل المسلسل، الذي تم تصوير أغلب مشاهده بالعاصمة اللبنانية بيروت.

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