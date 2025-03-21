مسلسل معاوية الحلقة الأخيرة، ظهور خاص للراحل أشرف عبد الغفور بشخصية أبو أيوب الأنصاري

مسلسل معاوية الحلقة 21 والأخيرة، شهدت أحداث الحلقة الحادية والعشرين والأخيرة من مسلسل "معاوية" والذي يتناول سيرة الصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، ظهورا خاصا للفنان الكبير الراحل أشرف عبد الغفور، حيث جسد شخصية الصحابي أبو أيوب الأنصاري.

مسلسل معاوية الحلقة 21 والأخيرة

وظهرت شخصية أبو أيوب الأنصاري خلال مشاركته في الجيش الذي أرسله أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان بقيادة ابنه يزيد لفتح القسطنطينية عاصمة دولة الروم.

ويستشهد أبو أيوب الأنصاري خلال قتال الروم على أبواب القسطنطينية، ويوصي يزيد بن معاوية بأن يدفن في أقرب مكان بالقرب من أسوار القسطنطينية، وهو ما ينفذه له يزيد.

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