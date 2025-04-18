إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي بمصر الجديدة

حادث مصر الجديدة، أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي أمام حديقة الميريلاند بمنطقة مصر الجديدة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.





حادث مصر الجديدة اليوم

وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، قد تلقت بلاغا من الأهالي بوقوع حادث انقلاب سيارة سوزوكى أمام حديقة الميريلاند بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بأحد الأوناش لرفع آثار الحادث.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة سوزوكى أمام حديقة الميريلاند بمنطقة مصر الجديدة، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتمكن رجال مرور القاهرة من رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حادث كوبري أربيلا بالتجمع اليوم

وفي سياق آخر لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 4 آخرون في حادث تصادم عدد من السيارات ملاكي أعلى كوبري أربيلا بمحور جمال عبد الناصر بمنطقة التجمع الخامس، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا من الأهالي بوقوع حادث تصادم أعلي كوبري أربيلا بمحور جمال عبد الناصر بمنطقة التجمع الخامس، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مروري للعمل على رفع حطام الحادث.



وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين عدة سيارات ملاكي أعلى كوبري أربيلا بمحور جمال عبد الناصر بمنطقة التجمع الخامس ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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