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الفيزياء غير مباشرة والتاريخ نص نص، آراء طلاب ثانية ثانوي بعد أداء الامتحانات في البحيرة (فيديو)

امتحانات الصف الثاني
امتحانات الصف الثاني الثانوي، فيتو

ادى طلاب الصف الثاني الثانوي بمحافظة البحيرة منذ قليل امتحاني الفيزياء للقسم العلمي والتاريخ للقسم الأدبي وذلك في خامس  ايام امتحانات الفصل الدراسي الثاني، واشار طلاب القسم العلمي الى ان امتحان الفيزياء جاء غير مباشر  والوقت غير كاف.

 واكد طلاب الأدبي ان امتحان التاريخ كان يحتوي على بعض النقاط الصعبة وغير المباشرة ايضا.

 

امتحانات الفصل الدراسي الثاني 

 وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى انتظام سير الامتحانات ومتابعة أداء الطلاب الاختبارات، والالتزام بالتعليمات، إضافة إلى توفير الهدوء للطلاب داخل اللجان الامتحانية. 

وكانت مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية استعدت لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024 /2025 لـ صفوف النقل بمختلف المراحل الدراسية والشهادات العامة المحلية، والتي تستمر حتى 27 مايو، على أن تختتم بامتحانات الشهادة الإعدادية المقررة في الفترة من 31 مايو وحتى 4 يونيو 2025.

امتحانات نهاية العام الدراسي 2025

 وحرصت مديريات التربية والتعليم على عقد سلسلة من الاجتماعات بحضور وكيل المديرية، مع مديري عموم الديوان، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري المراحل، وموجهي عموم المواد الدراسية، بالإضافة إلى مسئولي الأمن والمتابعة والشئون القانونية والمراجعة الداخلية والإحصاء والمخازن، ورؤساء لجان النظام والمراقبة والإدارة، وذلك لمناقشة الإجراءات الفنية والإدارية المنظمة للعملية الامتحانية، والتأكيد خلال الاجتماعات على ضرورة تضافر الجهود وتعاون جميع أطراف المنظومة التعليمية لضمان خروج الامتحانات بالشكل المطلوب.

 تشكيل غرف عمليات فرعية 

وشددت المديريات على تشكيل غرفة عمليات فرعية في كل إدارة تعليمية تكون متصلة على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية في المديرية لمتابعة سير الامتحانات، وتذليل العقبات التي قد تواجه اللجان، وتقديم الدعم الفني والحلول السريعة لأي مشكلات طارئة، وضرورة التنسيق مع الجهات المعنية مثل مديريات الأمن والصحة والكهرباء والوحدات المحلية لضمان انضباط سير الامتحانات.

مواجهة أعمال الغش بامتحانات الترم الثاني 

كما شددت المديريات على مواجهة أعمال الغش بكافة أشكالها، مع حظر اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية حديثة (مثل السماعات أو الساعات الذكية) داخل اللجان، وعدم التهاون في تطبيق القانون لضمان انضباط العملية الامتحانية.

 

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امتحانات البحيرة محافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني وزارة التربية والتعليم الصف الثاني الثانوي

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