انطلاق امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل.. مدارس الجيزة تحذر الطلاب المخالفين للزي الموحد.. وعقوبات صارمة للغشاشين

انطلقت اليوم الأربعاء، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024 /2025 لـ صفوف النقل بمختلف المراحل الدراسية، والتي من المقرر أن تبدأ الامتحانات اعتبارًا من اليوم الأربعاء 21 مايو الجاري وتستمر حتى 27 من نفس الشهر، على أن تختتم بامتحانات الشهادة الإعدادية المقررة في الفترة من 31 مايو وحتى 4 يونيو 2025.

وبدأ طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بمحافظتي القاهرة والجيزة في التوافد على لجان من الساعة الثامنة صباحا، وذلك لبدء أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024- 2024-2025.

وقام أحد مديري المدارس بتحذير الطلاب المخالفين للزي المدرسي في أول أيام امتحانات الترم الثاني من الدخول للمدرسة بسبب مخالفتهم للزي المدرسي قائلا: "نبهناكم وممكن مدخلكش دلوقت".



وكانت مديريات التربية والتعليم علي مستوي الجمهورية استعدت لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025 لـ صفوف النقل بمختلف المراحل الدراسية والشهادات العامة المحلية، والتي من المقرر أن تبدأ الامتحانات اعتبارًا من اليوم الأربعاء 21 مايو الجاري وتستمر حتى 27 من نفس الشهر، على أن تختتم بامتحانات الشهادة الإعدادية المقررة في الفترة من 31 مايو وحتى 4 يونيو 2025.

امتحانات نهاية العام الدراسي 2025

وحرصت مديريات التربية والتعليم على عقد سلسلة من الاجتماعات بحضور وكيل المديرية، مع مديري عموم الديوان، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري المراحل، وموجهي عموم المواد الدراسية، بالإضافة إلى مسؤولي الأمن والمتابعة والشؤون القانونية والمراجعة الداخلية والإحصاء والمخازن، ورؤساء لجان النظام والمراقبة والإدارة، وذلك لمناقشة الإجراءات الفنية والإدارية المنظمة للعملية الامتحانية، والتأكيد خلال الاجتماعات على ضرورة تضافر الجهود وتعاون جميع أطراف المنظومة التعليمية لضمان خروج الامتحانات بالشكل المطلوب.

تشكيل غرف عمليات فرعية

وشددت المديريات على تشكيل غرفة عمليات فرعية في كل إدارة تعليمية تكون متصلة على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية في المديرية لمتابعة سير الامتحانات، وتذليل العقبات التي قد تواجه اللجان، وتقديم الدعم الفني والحلول السريعة لأي مشكلات طارئة، وضرورة التنسيق مع الجهات المعنية مثل مديريات الأمن والصحة والكهرباء والوحدات المحلية لضمان انضباط سير الامتحانات.

مواجهة أعمال الغش بامتحانات الترم الثاني

كما شددت المديريات على مواجهة أعمال الغش بكافة أشكالها، مع حظر اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية حديثة (مثل السماعات أو الساعات الذكية) داخل اللجان، وعدم التهاون في تطبيق القانون لضمان انضباط العملية الامتحانية.

وحددت الوزارة محظورات عقد الامتحانات، مشددة على أنه ممنوع منعا باتا اصطحاب التليفونات المحمولة أو كاميرات التصوير أو أي وسيلة أخرى داخل لجان الامتحان بغرض الغش أو الشروع في الغش حتى لا يتعرض الطالب للمساءلة القانونية طبقا لقانون مكافحة الغش، كما يتم تصحيح الامتحانات الورقية داخل المدرسة في سرية تامة أسوة بما تم في الفصل الدراسي الأول مع التأكيد على إعلان النتيجة لجميع الطلاب إلكترونية ورقية في توقيت واحد.

ولفتت الوزارة إلى أنه يتم إتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحان (إلكتروني - ورقي) طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرية الامتحان.

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