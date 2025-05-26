الإعدام شنقا لعاطل قتل جدته في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالإعدام شنقا لعاطل لقتله جدته طعنا، لسرقة الفيزا الخاصة بالمجني عليها، وذلك بعد ورود رد فضيلة مفتي الجمهورية بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابى، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير خليل، ومحمد الأمين إبراهيم وأمانة سر جابر عبد المحسن.

وتعود أحداث القضية ليوم ٢٠٢٤/٧/١٦ بدائرة مركز قليوب محافظة القليوبية، عندما أحالت النيابة العامة المتهم "هاني.م.ع.م" ٤٨ سنة - عاطل - في القضية رقم ۱۳۱۱۳ لسنة ٢٠٢٤ جنايات مركز قليوب والمقيدة برقم ۲۱۷۱ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه قتل المجني عليها / فوزية محمد محمد عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم علي ذلك وبيت النية وأعد لهذا الغرض سلاح أبيض (سكين) احتفظ به حتى تيقن من نومها فتسلل لفراشها وما ان ظفر بها حتى طعنها بجانب بطنها فتألمت فأجهز عليها بطعنة أخرى بصدرها فأرادها في الحال قتيلة فاحدث بها الإصابتين الموصوفتين بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة ان المتهم أحرز جوهرًا مخدرًا (حشيش)، وأحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض (سكين).

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