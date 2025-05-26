الإعدام شنقا لعامل بتهمة التعدي على 4 شقيقات بالإكراه في القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الرابعة، بالإعدام شنقا، لعامل، لاتهامه بالتعدي على 4 شقيقات قصر بالإكراه، بدائرة مركز كفر شكر في محافظة القليوبية، وذلك بعد ورود رد مفتي الجمهورية وإبداء الرأي الشرعي في إعدامه جراء ما اقترفه.

التعدي على 4 شقيقات قصر بالإكراه

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شاهين خلف، وعضوية المستشارين طلعت جودت شلبى، ووائل السيد الشيوى، وأحمد غنيم حامد، وأمانة السر محمد طايل.

وتضمن أمر الإحالة بالقضية القليوبية رقم 9944 لسنة 2024 جنح كفر شكر، والمقيدة برقم 5323 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم "ياسر م ع"، 54 سنة، عامل، لأنه في غضون شهر نوفمبر 2024، واقع المجني عليهما الطفلتان "ل ا س"، وشقيقتها "ي ا س"، واللتان لم يبلغا من العمر 18 سنة ميلادية كاملة، وكان ذلك بالقوة والتهديد حال كونه من المسؤولين عن ملاحظتهن، مستغلا آفتهما العقلية المرضية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



وتابع أمر الإحالة، أن المتهم هتك عرض شقيقتين آخرتين لهما بالقوة مستغلا آفتهما العقلية المرضية أيضا.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم عرض حياة المجني عليهن سالفي الذكر للخطر بأن عرض حياتهن وأمنهن وأخلاقهن للخطر، مرتكبا جريمته محل التهم السابقة حال كون المجني عليهن من ذوي الإعاقة البدنية والعقلية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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