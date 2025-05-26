الإثنين 26 مايو 2025
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اقتصاد

أسعار الذهب تترنح بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يهبط لـ 4 آلاف جنيه

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

أسعار  الذهب اليوم ، شهدت أسعار الذهب، تراجعا كبيرا بالسوق المحلية بمنتصف حركة التعاملات اليوم الإثنين 26 مايو 2025، بنحو 45 جنيها وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل أسواق الصاغة.

أسعار الذهب اليوم

وتنشر بوابة فيتو سعر الذهب وفقا لآخر تحديث له في الأسواق المحلية والصاغة اليوم.

سعر جرام الذهب
سعر جرام الذهب

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5340 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4670 جنيها.

سعر جرام الذهب
سعر جرام الذهب

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 4000 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 

سعر الجنيه الذهب حوالي 37400 جنيها.                                             

 

سعر جرام الذهب
سعر جرام الذهب

التوترات الجيوسياسية تبقي الذهب تحت المجهر

 الذهب عالميًّا ما زال يعيش على وقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمية.

اقرأ التالي: الذهب بكام في الصاغة 

سعر جرام الذهب
سعر جرام الذهب

4 عوامل رئيسية تحكم بسعر الذهب فى مصر

  • السعر العالمي للمعدن: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.
  • سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.
  • العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.
  • القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.

 

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