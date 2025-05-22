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الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، عقوبة ذبح الأضاحي خارج المجازر في القاهرة

عقوبة ذبح اللحوم
عقوبة ذبح اللحوم خارج المجازر، فيتو

أعلنت  محافظة القاهرة  حالة الطوارئ بالمجازر استعدادا لعيد الأضحى المبارك، وتستقبل كافة المجازر الحكومية بالقاهرة ( الآلي ـ جيركوـ السلام ـ الممتاز ـ طرة ـ حلوان )  أضاحي المواطنين لتقديم خدمة الذبح مجانًا للأهالى الراغبين فى ذبح الأضحية طوال أيام العيد منعًا للذبح خارج المجازر، مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح، وتشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة وللتأكد من سلامة اللحوم.

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وأكدت مديرية الطب البيطرى أنه يطبق علي محال الجزارة القانون ٢٨١ لسنة ٩٤ والقانون ٥٣ لسنة ٦٦ الذى ينص على أنه في حالة الذبح للبيع خارج المجازر تصل العقوبة للحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة.

وبالنسبة للمواطن الذي يذبح الأضاحي في الشوارع أو أمام المنازل فيعد مخالفًا لقانون البيئة ٤ لسنة ٩٤، وقانون النظافة ٣٨ لسنة ١٩٦٧وقد تصل العقوبة لـ ١٠ آلاف جنيه طبقًا لحجم المخالفة وأثرها البيئي بالشارع.

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