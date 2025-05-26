بيت السحيمي يحتضن عرضا ملحميا لفرقة "الهلالية"

يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي، بشارع المعز لدين الله الفاطمي، مساء الخميس الموافق 29 مايو، عرضًا فنيًا جديدًا لفرقة "الهلالية" تحت عنوان "رزق ابن نايل وأسر بنات الهلالية"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك في إطار جهود قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، للحفاظ على التراث الشفهي وإحياء الفنون الشعبية.

تأتي الفعالية ضمن سلسلة العروض التي يحتضنها المركز لإعادة تقديم السيرة الهلالية كأحد أبرز روافد الذاكرة الثقافية العربية، عبر أداء حي يجمع بين الحكي والغناء والحركة، في مشهد مسرحي يستلهم المرويات الشعبية ويعيد تقديمها بلغة قادرة على التواصل مع جمهور الحاضر.

فرقة الهلالية

تعد فرقة الهلالية، التي تأسست على يد الفنانة شيماء رفعت، من الفرق القليلة التي كرّست جهدها لتوثيق وتقديم ملحمة بني هلال بأساليب درامية شعبية، تجمع بين الأداء الغنائي والرواية المسرحية، بمشاركة عدد من الفنانين الذين تربوا على تقاليد فن "الواو"..

يتناول العرض تقديم قصة "رزق ابن نايل"، أحد فرسان بني هلال، ومعركته من أجل استرداد شرف القبيلة، في حبكة درامية تسلط الضوء على مفاهيم الشجاعة، والفداء، ومكانة المرأة في الأدب الشعبي.

تعكس هذه المبادرة التزام صندوق التنمية الثقافية بإتاحة فضاءات العرض للفنون الشعبية، ليس فقط بوصفها موروثًا، بل كجسر متجدد يربط الماضي بالحاضر ويستبقي الذاكرة حية في قلب المدينة التاريخية.

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