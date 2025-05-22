"ثقافة العمال في ذاكرة الوطن" أمسية نقاشية ببيت السحيمي

يقيم مركز إبداع بيت السحيمى بالدرب الأصفر بشارع المعز، والتابع لـ قطاع صندوق التنمية الثقافية، صالونًا ثقافيًا جديدًا بعنوان “ثقافة العمال في ذاكرة الوطن” يوم الأحد الموافق 25 مايو فى السادسة مساء.

يدير الحوار الكاتب الصحفي والمؤرخ محمد الشافعى، وبحضور النقابي الكبير كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، والشاعر عمارة إبراهيم، للتحدث عن الحقوق العمالية وقيمة العمل فى المجتمعات، الحقوق المكتسبة للعمال حيث أن العامل المصري يملك من العزيمة والوعي ما يمكنه من استشراف مستقبل أفضل.

الصالون يستعرض حرص الدولة على تقدير تضحيات العمال فعملت على تحسين بيئة العمل، وسنت تشريعات ضامنة للحقوق، وأسست صندوق إعانات الطوارئ، وطبقت الحد الأدنى للأجور، فضلا عن توفير التأمينات الصحية والاجتماعية التي تليق بمكانتهم، دعما وأعمدة نهضتها الحديثة.

يعقب الصالون حفلا لفرقة "النيل للآلات الشعبية" بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة وتقدم الفرقة غناء واستعراض من الفلكلور المصري من كافة أقاليمها، بالإضافة إلى فقرة التنورة الاستعراضية وغيرها، تعد فرقة النيل للآلات الشعبية أضخم وأقدم فرقة مصرية للتراث الشعبي والموسيقى، وشاركت في الكثير من المحافل الدولية، ومثلت مصر في مسابقات عدة.

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