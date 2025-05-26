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قرار جديد لرئيس الوزراء بشأن تمويل وتنفيذ مشروعات بدول حوض النيل

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

 نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 21 تابع (أ)، الصادر في 22 مايو 2025، قرارًا جديدًا لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرار رقم 1790 لسنة 2025، بشأن استحداث آلية تمويل دراسة وتنفيذ المشروعات بدول حوض النيل، ضمن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج.

وجاء في نص المادة الأولى لـ قرار رئيس الوزراء "تُستحدث آلية تمويل دراسة وتنفيذ المشروعات بدول حوض النيل، وذلك ضمن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج، ويشار إليها فى باقى أحكام هذا القرار بـ"الآلية".

وتقوم الآلية بالاستثمار والمساهمة وتقديم المعونة والمـنح وحـشد التمويـل الـدولى للمشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية بـ دول حوض النيل.


تتكون موارد الآلية من الآتى: الاعتمادات التى تخصص لها سنويًا فى الموازنة العامة للدولة، والمبالغ التى تساهم بها الدول المانحة والهيئات الدولية والتبرعات والهبات والإعانات والوصايا التى يقبلها مجلـس إدارة الوكالـة المـصرية للشراكة من أجل التنمية بما لا يتعارض مع أهداف الآلية.


 

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