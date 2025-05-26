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السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا بشأن منح مكافآت استثنائية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 20 مكرر (ج)، الصادر في 19 مايو 2025، قرارا جمهوريا جديدا للرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 251 لسنة 2025، بشأن منح مكافآت استثنائية لبعض ضباط الصف المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة.

وجاء في نص المادة الأولي لـ القرار الجمهوري الجديد "يمنح مكافأة استثنائية مقدارها ألف وأربعمائة وخمسة وتسعون جنيهًا شـهريًا لكل من ضباط الصف المتطوعين والمجندين السابقين المذكورين بعد والمنتهى خدمتهم لأسباب، وعددهم 15 حندي سابق ورقيب أول سابق.

وتسري في شأن المكافآت المشار إليها أحكام زيادة المعاشات المنصوص عليها بالمادة (35) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2025.

ويقطع صرف المكافأة المشار إليها بالمادة الأولى نهائيًا فى حالة الوفاة أو بمرور عشر سنوات من تاريخ منحها أيهما أقرب.


ويجوز للجنة المعاشات الاستثنائية النظر فى إعادة تمديد صـرف المكافـأة لمدة أو مدد أخرى بعد انتهاء المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

ويصدر بتمديد صرف المكافأة الاستثنائية عاليه لمـدة أو مـدد أخـرى قـرار من رئيس الجمهورية.

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