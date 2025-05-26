اختتام الموسم الثالث لـ «الرواق الأزهري» في الشرقية بندوة حول الطاعة وبناء الشخصية

اختتمت فعاليات الموسم الثالث من برنامج "الرواق الأزهري" بندوة تثقيفية متميزة حملت عنوان "آداب الامتثال والطاعة"، بمركز شباب المهدية التابع لإدارة شباب ههيا بمحافظة الشرقية، بمشاركة واسعة من الطلائع من أعضاء وعضوات مركز الشباب.

وفي هذا الإطار، شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على أهمية الاستثمار في عقول وطاقات النشء والشباب، باعتبارهم القوة الحقيقية لبناء الوطن وركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. وأكد على ضرورة تنظيم فعاليات توعوية وورش عمل تساهم في شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية، وتوجيههم نحو الانخراط الفعّال في خدمة المجتمع، بما يعزز لديهم قيم الانتماء والانضباط والمسؤولية.

وأشاد المحافظ بالتعاون المثمر والتنسيق المستمر بين مديرية الشباب والرياضة والمنطقة الأزهرية بمحافظة الشرقية، والذي أثمر عن تنفيذ عدد من الندوات والفعاليات ضمن برنامج "الرواق الأزهري" الذي يستهدف فئة الطلائع من أعضاء مراكز الشباب. ويهدف البرنامج إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة التي قد يتعرض لها النشء، والرد على تساؤلاتهم الفكرية والدينية، بما يسهم في غرس القيم السليمة وبناء وعي ديني مستنير ومتوازن لديهم.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، أن فعاليات الموسم الثالث من برنامج الرواق الأزهري أُقيمت تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية، وضمن مبادرة "بداية" التي تسعى إلى تأهيل الشباب والطلائع فكريًا ونفسيًا وثقافيًا، من خلال بروتوكول التعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة.

مشاركة الطلائع

وخلال الفعالية الختامية التي أُقيمت بمركز شباب المهدية، قدّم الشيخ محمود محمد عبد الحليم، الواعظ بالأزهر الشريف، ندوة دينية متميزة بعنوان "آداب الامتثال والطاعة"، استعرض خلالها مفهوم الطاعة في الإسلام، وبيّن الفرق بين الطاعة الهادفة لبناء المجتمع والطاعة العمياء التي قد تجر الفرد والمجتمع إلى الفوضى أو الانحراف. كما ألقى الضوء على أهمية الامتثال لأوامر الله ورسوله، وطاعة الوالدين والمعلمين، والالتزام بقواعد المجتمع، كجزء لا يتجزأ من منظومة الأخلاق والسلوك القويم.

كما حث الحضور من الطلائع على ضرورة التمسك بالقيم الإسلامية السمحة، والحرص على التحلي بالأخلاق الطيبة، والتفاعل الإيجابي مع المحيط الأسري والمجتمعي، مشيرًا إلى أن بناء شخصية متوازنة وواعية يبدأ من غرس المفاهيم الدينية السليمة منذ الصغر.

التنسيق مع الأزهر الشريف

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الندوات والأنشطة التي تم تنفيذها في إطار برنامج الرواق الأزهري خلال موسمه الثالث، والتي تنوعت موضوعاتها لتشمل مجالات متعددة مثل الأخلاق، والمواطنة، والانتماء، والتسامح، ومحاربة الفكر المتطرف، بما يتناسب مع احتياجات واهتمامات الطلائع والشباب في مختلف المراكز.

ويعكس البرنامج حرص الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة على بناء جيل جديد واعٍ، مثقف، ملتزم بالقيم الدينية والوطنية، وقادر على المساهمة الفعالة في تنمية المجتمع، ومجابهة التحديات الفكرية والسلوكية التي تواجه الأجيال الناشئة في ظل المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.

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