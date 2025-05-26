رئيس جامعة المنصورة يفتتح معرضا خيريا للملابس

افتتح الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الإثنين، فعاليات المعرض الخيري «بصمة خير للملابس»، الذي نظّمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برئاسة الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف الدكتورة سحر توفيق، عميدة كلية التربية للطفولة المبكرة، بالتعاون مع بنك الكساء المصري، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، وذلك بنادي أعضاء هيئة التدريس.

رئيس جامعة المنصورة يفتتح معرض «بصمة خير للملابس»

حضر الافتتاحَ الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، وسعد عبد الوهاب، أمين عام الجامعة، وعددٌ من أعضاء هيئة التدريس، وأعضاء اللجنة المنظمة.

توفير سُبل الدعم والرعاية الشاملة للطلاب

يأتي تنظيم المعرض تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وفي إطار التزام الجامعة بدورها المجتمعي، وحرصها الدائم على توفير سُبل الدعم والرعاية الشاملة لأبنائها الطلاب.

الجامعة تلتزم بدورها المجتمعي من خلال تنفيذ مبادرات متنوعة

وأكَّد الدكتور شريف خاطر أن الجامعة تلتزم بدورها المجتمعي من خلال تنفيذ مبادرات متنوعة تهدف إلى تقديم الدعم والرعاية لطلابها، وخلق بيئة جامعية متماسكة تُعزّز شعور الطلاب بالانتماء وروح الأسرة الواحدة.

الجامعة مظلة رعاية شاملة لطلابها

وأشار رئيس الجامعة إلى أن مثل هذه الفعاليات تُجسّد ترجمة حقيقية لرؤية الجامعة في أن تكون مظلة رعاية شاملة لطلابها، مضيفًا أن الجامعة تعمل على توحيد الجهود مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لجميع منسوبيها.

12 ألف قطعة من الملابس والأحذية والحقائب في المعرض

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد العظيم أن المعرض يضمّ ما يزيد على 12 ألف قطعة من الملابس والأحذية والحقائب التي تناسب الطلاب من مختلف الأعمار والمقاسات، مؤكدًا أن المعرض مستمر على مدار ثلاثة أيام، كما أشار إلى حرص القطاع على تقديم الرعاية المجتمعية والدعم المتواصل لكافة منسوبي الجامعة من خلال تنفيذ فعاليات متنوعة على مدار العام.

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