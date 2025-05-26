الإثنين 26 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يفتتح معرضا خيريا للملابس

افتتاح معرض بصمة
افتتاح معرض بصمة خير للملابس بجامعة المنصورة، فيتو

افتتح الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم الإثنين، فعاليات المعرض الخيري «بصمة خير للملابس»، الذي نظّمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، برئاسة الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف الدكتورة سحر توفيق، عميدة كلية التربية للطفولة المبكرة، بالتعاون مع بنك الكساء المصري، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، وذلك بنادي أعضاء هيئة التدريس.

رئيس جامعة المنصورة يفتتح معرض «بصمة خير للملابس»

 

حضر الافتتاحَ الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات، وسعد عبد الوهاب، أمين عام الجامعة، وعددٌ من أعضاء هيئة التدريس، وأعضاء اللجنة المنظمة.

توفير سُبل الدعم والرعاية الشاملة للطلاب

يأتي تنظيم المعرض تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وفي إطار التزام الجامعة بدورها المجتمعي، وحرصها الدائم على توفير سُبل الدعم والرعاية الشاملة لأبنائها الطلاب.

الجامعة تلتزم بدورها المجتمعي من خلال تنفيذ مبادرات متنوعة

وأكَّد الدكتور شريف خاطر أن الجامعة تلتزم بدورها المجتمعي من خلال تنفيذ مبادرات متنوعة تهدف إلى تقديم الدعم والرعاية لطلابها، وخلق بيئة جامعية متماسكة تُعزّز شعور الطلاب بالانتماء وروح الأسرة الواحدة.

الجامعة مظلة رعاية شاملة لطلابها

وأشار رئيس الجامعة إلى أن مثل هذه الفعاليات تُجسّد ترجمة حقيقية لرؤية الجامعة في أن تكون مظلة رعاية شاملة لطلابها، مضيفًا أن الجامعة تعمل على توحيد الجهود مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لجميع منسوبيها.

12 ألف قطعة من الملابس والأحذية والحقائب في المعرض 

من جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد العظيم أن المعرض يضمّ ما يزيد على 12 ألف قطعة من الملابس والأحذية والحقائب التي تناسب الطلاب من مختلف الأعمار والمقاسات، مؤكدًا أن المعرض مستمر على مدار ثلاثة أيام، كما أشار إلى حرص القطاع على تقديم الرعاية المجتمعية والدعم المتواصل لكافة منسوبي الجامعة من خلال تنفيذ فعاليات متنوعة على مدار العام.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة الدكتور محمد عبد العظيم الرعاية المجتمعية التعليم والطلاب المجتمع وتنمية البيئة خدمة المجتمع وتنمية البيئة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب مؤسسات المجتمع المدني كلية التربية للطفولة كلية التربية للطفولة المبكرة

مواد متعلقة

جامعة الفيوم تنظم قافلة طبية شاملة بقرية سنهور القبلية

رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يزور جامعة المحافظة لبحث سبل التعاون التنموي والتعليمي

رئيس جامعة عين شمس يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

مصرع جامع خردة دهسته سيارة نقل أثناء عبوره الطريق بالسلام

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا بشأن منح مكافآت استثنائية

تطور جديد في وفاة حفيد نوال الدجوي، عمرو يرفض قبول العزاء في شقيقه

ماكرون يتلقى صفعة من زوجته على متن الطائرة الرئاسية (فيديو)

حقيقة تحمل المواطنين أعباء مالية بسبب قانون مياه الشرب والصرف الصحي

سؤال بالفرانكو، امتحان الإنجليزي لثالثة ابتدائي بالبحيرة يثير الجدل (صورة)

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح معنى الإفراد والقران والتمتع في الحج

حالة الطقس اليوم، تحذير من ارتفاع الأمواج بهذه الشواطئ

اللغز الذي هز أكتوبر.. ماذا حدث لـ أحمد الدجوي ؟! (انفوجراف)

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح وانخفاض العنب والجوافة في سوق العبور

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة والصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والجمبري والبوري في سوق العبور

تعرف على شروط تشغيل المحال العامة وفقا للقانون الجديد

المزيد

انفوجراف

اللغز الذي هز أكتوبر.. ماذا حدث لـ أحمد الدجوي ؟! (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح معنى الإفراد والقران والتمتع في الحج

تفسير رؤية الليمون في المنام وعلاقته بالراحة النفسية والتخلص من التوتر

مناسك الحج 2025، دار الإفتاء توضح الفرق بين التحلل الأصغر والأكبر

المزيد
الجريدة الرسمية