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يسودها الهدوء، رئيس جامعة المنصورة يتفقد سير امتحانات 4 كليات (صور)

رئيس جامعة المنصورة
رئيس جامعة المنصورة يتفقد الامتحانات، فيتو

 أجرى الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، جولة تفقدية،  اليوم السبت، لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024/2025، بكليات الحقوق، وطب الأسنان، والهندسة، والطب البيطري، وذلك بحضور عمداء الكليات ووكلائها.

 ويؤدي الطلاب الامتحانات بمراحلها الدراسية المختلفة وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، ومواعيد بداية الامتحانات وانتهائها، وذلك وفقًا للجداول المُعلنة بكل كلية.

 شملت الجولة تفقد مقار اللجان بالكليات، ومراكز الاختبارات الإلكترونية، ومبنى البرنامج النوعي بكلية الهندسة.

الهدوء والانضباط يسود اللجان

 واطمأن رئيس جامعة المنصورة خلال الجولة على التزام الطلاب والمراقبين بالإجراءات التنظيمية والضوابط الامتحانية، مشيدًا بحالة الهدوء والانضباط التي تسود اللجان، ومؤكدًا حرص الجامعة على توفير جميع سبل الراحة والدعم للطلاب، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم داخل اللجان. كما استمع إلى آراء وتعليقات عدد من الطلاب بشأن مستوى الامتحانات وظروف إجرائها.

الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات

 ووجّه رئيس الجامعة عمداء الكليات بضرورة الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير جميع الخدمات والتسهيلات للطلاب، وخاصة ذوي الهمم، بما يساعدهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

بدء أعمال التصحيح فور انتهاء كل امتحان لضمان سرعة إعلان النتائج

 كما شدد الدكتور شريف خاطر على ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس المتخصصين داخل اللجان، للرد على استفسارات الطلاب والتدخل الفوري لحل أية مشكلات قد تطرأ، ووجّه ببدء أعمال التصحيح فور انتهاء كل امتحان لضمان سرعة إعلان النتائج بدقة بعد الانتهاء من أعمال الرصد والمراجعة.

استمرار المتابعة اليومية لضمان استكمال الامتحانات بأعلى درجات الانضباط

 واختتم رئيس الجامعة جولته بتوجيه الشكر لإدارات الكليات، واللجان المنظمة، والمراقبين، وأعضاء هيئة التدريس على جهودهم في إنجاح منظومة الامتحانات، مشددًا على استمرار المتابعة اليومية لضمان استكمال الامتحانات بأعلى درجات الانضباط والشفافية.

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