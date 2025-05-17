السكك الحديدية تعلن مواعيد حجز تذاكر قطارات عيد الأضحى

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر مواعيد اتاحة حجز تذاكر السفر عبر القطارات خلال عطلة عيد الأضحى المبارك لعام 1446 هجريًا، حيث يتم إتاحة الحجز للمسافرين ابتداءً من الساعة الثامنة صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

تذاكر عيد الأضحى

وقالت الهيئة إنها تستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك بتشغيل عدد من القطارات الإضافية علاوة علي القطارات المجدولة الحالية خلال الفترة من 1 / 6 / 2025 وحتى يوم 16 / 6 / 2025 لتخفيف الازدحام وخدمة جمهور الركاب.

وأضافت الهيئة أنها تتيح عددا من الطرق المختلفة لحجز تذاكر السفر تيسيرًا على جمهور الركاب وهى:

1- شبابيك التذاكر المنتشرة بمحطات الهيئة المختلفة.



2- الحجز عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة من هنااا .

3- الحجز عن طريق تطبيق الهاتف المحمول من ويتم الحصول عليه من على متاجر التطبيقات الإلكترونية Play store & App store.

4- وكلاء البيع من شركات التحصيل الإلكتروني المتعاقدة مع الهيئة لتقديم خدمة بيع وإصدار التذاكر وهي: (فوري - أمان - ضامن - ماجيك باي - خدماتي - أو باي - طلقة - كاش كول -....... ).

5- حجز التذاكر على القطارات المكيفة والفاخرة من خلال الاتصال على الخدمة الصوتية على الرقم 1661 من الهاتف المحمول أو رقم 09000661 من أى تليفون أرضى لمدة 15 يوما وحتى قبل قيام القطار بساعة.

6- مكاتب المدينة المنتشرة خارج المحطات بعدد 34 مكتب على مستوى الجمهورية.

7 ماكينات الحجز الذاتى [ TVM ] الموجودة ببعض المحطات الرئيسية.

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