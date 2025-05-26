الأهلي يدرس إقامة مؤتمر صحفي لتقديم ريفيرو

يدرس مسئولو النادي الأهلي إقامة مؤتمر صحفي لتقديم الإسباني خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المحتمل، والذي من المنتظر أن يتم الإعلان عنه عقب مباراة فاركو الأربعاء القادم في ختام منافسات دوري نايل.

ويستعد النادي الأهلي بقيادة مدربه عماد النحاس لمواجهة فاركو في ختام منافسات الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري

وتقام مباراة الأهلي، أمام فاركو في الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة لحسم لقب الدوري هذا الموسم بشكل رسمي.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو مع وجود ستوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

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