تحديث خدمات المنصة الإلكترونية لهيئة المجتمعات العمرانية

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحديث الخدمات المتاحة على المنصة الإلكترونية لخدمات المواطنين بالمدن الجديدة على موقعها وأنه يمكن لجميع المواطنين الحصول على هذه الخدمات online دون الحاجة للتوجه إلى مراكز خدمات المواطنين بأجهزة المدن الجديدة، حيث تم إضافة خدمة تراخيص المحال العامة، بجانب العديد من الخدمات التي تقدمها المنصة ليصل إجمالي الخدمات المقدمة إلى ٣٦ خدمة حتى الآن.

وأشارت الهيئة إلى أنه جاري العمل على توفير كافة الخدمات التي يتم تقديمها بمراكز خدمات المواطنين بأجهزة المدن الجديدة عبر تلك المنصة تيسيرًا على المواطنين.

وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إتاحة إمكانية السداد الإلكتروني لجميع رسوم الخدمات المقدمة إلكترونيا بنظام فوري أو ڤيزا كارد، والحصول على الخدمات عبر رابط المنصة:

https://nuca-services.gov.eg

وأوضحت الهيئة، أن المنصة أصبحت تقدم العديد من الخدمات تصل إلى ٣٦ خدمة، وهي:

طلب استلام قطعة أرض - طلب استلام وحدة - طلب استخراج عقد ابتدائي - طلب استخراج عقد نهائي - طلب اعتماد محضر استلام وحدة صناعية - طلب اعتماد عقد ايجار - طلب اعتماد عقد إيجار خدمي - طلب اعتماد عقد ايجار صناعي - طلب صورة طبق الاصل من مستند سكنى خدمي - طلب صورة من محضر الاستلام - طلب استلام اخطار التخصيص / صورة - طلب إصدار خطابات الشهر العقاري - طلب الموافقة علي زيادة مسطح المباني بدور السطح - طلب ترخيص بناء زيادة مسطح المبانى بدور السطح - طلب ترخيص اعمال بناء "انشاء " - طلب ترخيص أعمال بناء" تعديل "طلب ترخيص بناء مقبرة - طلب تجديد ترخيص بناء - طلب بيان صلاحية موقع - طلب تحديد الموقف التنفيذي (سكني / صناعي) - طلب معاينة - طلب توصيل عداد كهرباء "دائم - إنشائي – مؤقت" - طلب توصيل عداد مياه دائم - طلب توصيل عداد مياه مؤقت - طلب تجديد عداد كهرباء انشائي - طلب تغيير اسم المشترك (عداد كهرباء) لقطعة أرض - طلب تغيير اسم المشترك (عداد كهرباء) لوحدة سكنية - طلب نقل ملكية عداد مياه (أراضي- وحدات سكنية) - تصريح قطع طريق / تكسير اسفلت / حفر مرافق - طلب تصريح حفر – طلب شكوى فنية - طلب استرداد تأمين - طلب سداد رسوم نظافة - طلب سداد غرامة مخالفة - طلب التصالح طبقا للقانون 187 لسنة 2023 - طلب توفيق أوضاع - طلب رخصة محل عام قانون 154.

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