موعد تحديد الأولوية للمتقدمين على شقق «سكن كل المصريين 5» 29 مايو

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن ترتيب أولويات المواطنين المنطبق عليهم الشروط، المتقدمين على شقق سكن كل المصريين 5، لتحديد العملاء ممن هم داخل أو خارج أولوية الوحدات السكنية المتاحة في ضوء المحددات المعتمدة من رئاسة مجلس الوزراء، حيث سيتم إرسال رسائل نصية لكافة العملاء (المنطبق عليهم الشروط وغير المنطبق عليهم الشروط) على أرقام التليفونات المسجلة على طلباتهم بداية من يوم الخميس 29 مايو 2025، وذلك كما يلي:

أولًا: توجيه العملاء المنطبق عليهم الشروط ممن هم داخل أولوية الوحدات تسليم خلال 36 شهرا للبدء في سداد الأقساط ربع السنوية

ثانيًا: إخطار العملاء المنطبق عليهم الشروط ممن هم داخل أولوية الوحدات الجاهزة للتسليم بالبدء في التعامل على ملفاتهم فوراُ وإرسالها إلى شركات الاستعلام.

ثالثًا: العملاء المنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية كافة مشروعات إعلان سكن لكل المصريين (5) فسيتم توجيههم نحو سحب مقدمات جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكن، علمًا بأنه في حالة سحب المقدمات خلال 30 يوما من وصول الرسالة النصية للعميل سيكون للعميل أولوية في التقدم لإعلانات الصندوق التالية، بشرط انطباق محددات الإعلان الجديد عليهم.

رابعًا: العملاء غير المنطبق عليهم الشروط بكافة مشروعات إعلان سكن لكل المصريين (5) فسيتم توجيههم نحو سحب مقدمات جدية الحجز من خلال مكاتب البريد المميكن، علمًا بأنه في حالة سحب المقدمات خلال 14 يوما من وصول الرسالة النصية للعميل/أو سبق قيام العميل بسحب مقدم جدية الحجز على الإعلان، فسيكون للعميل أولوية في التقدم لإعلانات الصندوق التالية، وذلك دون عدم الانطباق بسبب سبق الاستفادة والتملك وتجاوز شرطي الدخل والسن، وبشرط انطباق محددات الإعلان الجديد عليهم، هذا ومن جانب اخر فقد قام عدد 104066 عميلا باسترداد مقدمات جدية الحجز من إجمالي المتقدمين حتى تاريخه.

و يمكن معرفة المزيد من المعلومات من خلال المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك" من خلال الرابط التالي"http://www.facebook.com/shmffeg"، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع ثريدز عبر الرابط https://www.threads.net/@shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg،، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، وكذلك القناة الرسمية للصندوق عبر تيك توك عبر رابطhttps://www.tiktok.com/@shmffeg أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.

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