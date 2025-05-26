استعدادا لفصل الصيف، آخر تطورات جهود الدولة لتجنب تخفيف الأحمال الكهربائية

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا استعدادات استقبال فصل الصيف، وشدد في هذا الشأن على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق لضمان استقرار التغذية الكهربائية، وتغطية احتياجات قطاع الكهرباء، وصيانة الشبكة الكهربائية لضمان الجاهزية واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية.



وترصد فيتو آخر مستجدات جهود الدولة لوقف تخفيف الأحمال واستقرار التغذية الكهربائية، كالتالي:

- كشف منصور عبد الغني المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه لا توجد أي نية لتطبيق تخفيف الأحمال خلال فصل الصيف، موضحًا أن التيار الكهربائي سيكون متاحًا لجميع الاستخدامات سواء كانت صناعية أو زراعية أو منزلية أو تجارية، دون انقطاع.

- أكد عبد الغني في تصريحات خلال الساعات الماضية أن الوزارة أعدت خطة شاملة بالتعاون مع وزارة البترول بهدف تعظيم كفاءة استخدام الوقود الموجه لمحطات الكهرباء وهو ما ساهم في خفض التكاليف وتحسين كفاءة التشغيل.

- وأشار إلى أن هذه الخطة أسفرت خلال الستة أشهر الماضية عن تحقيق وفر قدره نحو 8.3 مليار جنيه من تكاليف الوقود ضمن جهود الدولة المستمرة لتعزيز كفاءة الشبكة القومية للكهرباء واستقرارها.

- وأكد عبد الغني أن محطات توليد الكهرباء مستعدة تماما للتعامل مع مختلف الظروف التشغيلية مشيرا إلى أن متوسط الاستهلاك الشهري للكهرباء في مصر يبلغ نحو 25 مليار جنيه

إجراءات تأمين احتياجات محطات توليد الكهرباء من المواد البترولية من الغاز والمازوت خلال فصل الصيف

- كما أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لتأمين احتياجات محطات توليد الكهرباء من المواد البترولية من الغاز والمازوت خلال فصل الصيف،والذي يشهد ارتفاعا في الأحمال على الشبكة الموحدة للكهرباء.

وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية، أنه تم تجهيز الموانئ الخاصة ومد خطوط الأنابيب اللازمة لاستقبال سفن التغييز في ميناء العين السخنة لاستقبال شحنات الغاز المستورد وإعادة تغييزه وضخه في الشبكة القومية للغازات.



وأشار بدوي إلى أنه تم العمل على توفير المازوت اللازم وفقًا لاحتياجات محطات الكهرباء التي تحددها وزارة الكهرباء مسبقًا، موجها الشكر لفريق العمل في وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية على الجهود المبذولة، والتنسيق المستمر على مدار اليوم والعمل على وضع سيناريوهات استباقية للتعامل وتوفير الوقود اللازم مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير معتاد خلال أشهر الصيف.



السيسي يتابع الاستعدادات لإستقبال فصل الصيف

- اجتمع الرئيس السيسي، مؤخرا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول الجهود المبذولة لتلبية احتياجات المواطنين من المواد البترولية، ووضع الاستكشافات والاحتياطيات البترولية، حيث أشار وزير البترول في هذا الصدد إلى الاكتشافات الجديدة المحققة من الزيت والغاز في الفترة من يوليو ٢٠٢٤ وحتى شهر مايو ٢٠٢٥.

وفي ذات السياق، تم استعراض الاستعدادات لإستقبال فصل الصيف، حيث شدد الرئيس في هذا الخصوص على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق لضمان استقرار التغذية الكهربائية، وتغطية إحتياجات قطاع الكهرباء، وصيانة الشبكة الكهربائية لضمان الجاهزية وإستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية.

السيسي يتابع موقف تعاقدات البترول والغاز

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول أيضًا موقف تعاقدات البترول والغاز، إلى جانب الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلي من الثروة البترولية والغاز، وأنشطة المسح السيزمي في مختلف المناطق المصرية، وخطط الأنشطة الاستكشافية، بالإضافة إلى تطورات نشاط الشركات الدولية العاملة في مصر في مجالي البترول والغاز. كما تم بحث الخطوات اللازمة لتوسيع نطاق التعاون الإقليمي في قطاعي البترول والغاز خلال الفترة المقبلة، وموقف سداد مستحقات الشركات العالمية، حيث وجه الرئيس بتكثيف الجهود لضمان سداد تلك المستحقات.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع تناول كذلك المشكلة التى حدثت مؤخرا المرتبطة بالبنزين، حيث أكد وزير البترول أنه تم التعامل الفوري مع تلك المشكلة، واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية مع المتسببين فيها.

ومن جانبه، شدد الرئيس على ضرورة محاسبة المتسببين في المشكلة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرارها.

السيسي يتابع مستجدات قطاع التعدين والثروة المعدنية

وأوضح المتحدث الرسمي ان الاجتماع تناول كذلك مستجدات قطاع التعدين والثروة المعدنية، بما في ذلك تعديل قانون الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية، وإجراء تحديث شامل لهيكلها التنظيمي، بما يترتب عليه تيسير إجراءات التراخيص لاستقطاب الشركات العالمية في مجال التعدين، وبالتالي تعظيم موارد الدولة وتوطين الصناعات التعدينية بمصر، واستعرض وزير البترول في هذا الصدد الجهود التي تبذلها الدولة لإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في مجال التعدين والصناعات التعدينية.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي قد شدد على ضرورة إستمرار جهود الدولة في تعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز، بما يُسهم في تلبية احتياجات التنمية والاستهلاك، ويخفض الفاتورة الاستيرادية.

كما وجه الرئيس بمواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة، وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، فضلًا عن تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتقديم حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة، الى جانب مواصلة العمل على جذب الاستثمارات وتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين بمصر في قطاعات البترول والغاز والتعدين.

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