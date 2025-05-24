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أخبار مصر

لتجنب تخفيف الأحمال، البترول تكشف خطة تأمين المواد اللازمة لتشغيل محطات توليد الكهرباء

المهندس كريم بدوي
المهندس كريم بدوي وزير البترول، فيتو
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 أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة اتخذت عدة إجراءات لتأمين احتياجات محطات توليد الكهرباء من المواد البترولية من الغاز والمازوت خلال فصل الصيف،والذي يشهد ارتفاعا في الأحمال على الشبكة الموحدة للكهرباء.

 

خطة وزارة البترول لتأمين احتياجات محطات توليد الكهرباء

 وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية، أنه تم تجهيز الموانئ الخاصة ومد خطوط الأنابيب اللازمة لاستقبال سفن التغييز في ميناء العين السخنة لاستقبال شحنات الغاز المستورد وإعادة تغييزه وضخه في الشبكة القومية للغازات.

وأشار بدوي إلى أنه تم العمل على توفير المازوت اللازم وفقًا لاحتياجات محطات الكهرباء التي تحددها وزارة الكهرباء مسبقًا، موجها الشكر لفريق العمل في وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية على الجهود المبذولة، والتنسيق المستمر على مدار اليوم والعمل على وضع سيناريوهات استباقية للتعامل وتوفير الوقود اللازم مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير معتاد خلال أشهر الصيف.

 

التنسيق بين البترول والكهرباء لتأمين كهرباء فصل الصيف

 يذكر أن وزيري البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة عقدا اجتماعا الأسبوع الماضي لبحث ومراجعة خطة العمل في إطار الاستعدادات الجارية للوفاء بمتطلبات زيادة الطلب على الطاقة خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وزيادة الأحمال، وذلك فى إطار سياسة الدولة وخطة الحكومة وبرنامج عمل وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، بإتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستقرار واستمرارية على مختلف الجهود ولكافة الاستخدامات كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وفى ضوء الشراكة والتعاون والعمل المشترك والتنسيق الدائم لتوفير الوقود اللازم لمحطات إنتاج الكهرباء.

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