الإثنين 26 مايو 2025
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حوادث

حالة المرورية اليوم، كثافات متحركة بعدد من المحاور في القاهرة والجيزة

زحام مروري
زحام مروري

شهدت شوارع ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة صباح اليوم الإثنين ٢٦ مايو ٢٠٢٥ حالة من انتظام حركة المرور في أغلب المناطق، تزامنًا مع انتشار مكثف لرجال الإدارة العامة للمرور لمتابعة حركة السير وضمان سلامة المواطنين.

وانتظمت حركة السيارات بعدد من المحاور الرئيسية، من بينها الطريق الدائري، ومحور ٢٦ يوليو، وكوبري ٦ أكتوبر، بالإضافة إلى ميادين وسط البلد مثل روكسي، رمسيس، وعبد المنعم رياض، كما سادت حالة من الكثافات  المرورية  المتوسطة بكورنيش النيل خاصة في الاتجاه المؤدي إلى حلوان والملك الصالح.  

الحالة المرورية في القاهرة والجيزة اليوم.. أحجام مرورية متحركة ببعض المحاور الرئيسية 

 

 

وفي محافظة الجيزة، لوحظ انسياب ملحوظ في الحركة بمدينة ٦ أكتوبر، لا سيما في شارع المحور المركزي، بينما ظهرت بعض الكثافات المرتفعة في مناطق شارع الهرم بسبب استمرار أعمال إنشاء محطات مترو الأنفاق عند تقاطع المريوطية، إلى جانب تباطؤ في الحركة المرورية بشوارع المساحة، العريش، مدكور، والطالبية.  

 

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ودفعت الإدارة العامة للمرور بعدد من سيارات الإغاثة المرورية على الطرق السريعة والرئيسية تحسبًا لأي طوارئ، مع استمرار تفعيل الخط الساخن 01221110000 لتلقي بلاغات واستغاثات المواطنين.  

ورصدت المتابعة الميدانية، إلى وجود كثافات مرورية على كوبري 6 أكتوبر في الوصلة المعلقة للقادم من شرق القاهرة ومتجه لوسط البلد، وكذلك أحجام مرورية أعلى منطقة العباسية المتجه لمدينة نصر.  كما توجد كثافات مرورية على كوبري الحدائق وأعلى كوبري أبو وافية المتجه لمناطق الحدائق والفنجري وكوبري حلمية الزيتون المتجه لمصر الجديدة. 

 

 كذلك، سجلت كثافات مرورية بكورنيش النيل بمنطقة الساحل والسبتية المتجه لوسط البلد.  

وتنصح الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، والالتزام بالسرعات المقررة، واستخدام الطرق البديلة لتجنب المناطق ذات الكثافات المرورية المرتفعة. 

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