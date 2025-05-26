اندلاع حريق في برج الفور سيزون بالجيزة وأصابع الاتهام تشير إلى "عقب سيجارة"

بدأت النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها في واقعة حريق محدود اندلع صباح اليوم الإثنين داخل البرج السكني الملحق بفندق الفور سيزون في الجيزة، وذلك عقب المعاينة التي أجراها رجال المباحث والحماية المدنية، والتي كشفت أن النيران اشتعلت داخل غرفة مخصصة لتجميع المخلفات.

التحريات الأولية رجحت أن الحريق نجم عن إلقاء شخص "عقب سيجارة" داخل الغرفة، مما تسبب في اندلاع النيران دون وقوع إصابات بشرية أو خسائر مادية.

وكان العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع غرب الجيزة، قد تلقى إخطارا من المقدم هشام فتحي، رئيس مباحث الجيزة، يفيد باندلاع الحريق، وعلى الفور تم الدفع بقوات الإطفاء التي نجحت في السيطرة على الموقف قبل امتداد النيران لباقي أجزاء المبنى.

ويعمل رجال المباحث على سماع أقوال الشهود، وجار تفريغ كاميرات المراقبة للتأكد من ملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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