الإثنين 26 مايو 2025
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اقتصاد

أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين، عيار 21 وصل لهذا المستوى

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

سعر جرام  الذهب، شهدت أسعار الذهب، استقرارا بالسوق المحلية ببداية حركة التعاملات صباح اليوم الأثنين 26 مايو 2025، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل أسواق الصاغة.

أسعار الذهب اليوم

وتنشر بوابة فيتو سعر الذهب وفقا لآخر تحديث له في الأسواق المحلية والصاغة اليوم.

سعر جرام الذهب
سعر جرام الذهب

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5385 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4715 جنيها.

سعر جرام الذهب
سعر جرام الذهب

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 4042 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 

سعر الجنيه الذهب حوالي 37680 جنيها.                                             

 

سعر جرام الذهب
سعر جرام الذهب

التوترات الجيوسياسية تبقي الذهب تحت المجهر

 الذهب عالميًّا ما زال يعيش على وقع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، بدءًا من أزمة روسيا وأوكرانيا مرورًا بانهيار وقف إطلاق النار في غزة، وانتهاءً بالتصريحات المفاجئة من الرئيس الأمريكي بشأن الرسوم الجمركية، التي دخلت حيز التنفيذ مؤخرًا، مما زاد من حالة التذبذب في الأسواق العالمية.

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سعر جرام الذهب
سعر جرام الذهب

4 عوامل رئيسية تحكم بسعر الذهب فى مصر

  • السعر العالمي للمعدن: ارتفاعه أو انخفاضه يرتبط بالدولار الأمريكي الذي يتأثر هو الآخر بمعدلات الفائدة الأمريكية والسياسات المالية العالمية.
  • سعر صرف الجنيه مقابل الدولار: أي تحرك في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة استيراد الذهب.
  • العرض والطلب المحلي: مع اقتراب مواسم الزفاف والأعياد، يزداد الطلب، مما يرفع الأسعار.
  • القرارات الاقتصادية: مثل خفض الفائدة أو فرض ضرائب على المدخرات.

 

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