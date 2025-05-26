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اقتصاد

بعد هدنة ترامب، انخفاض أسعار الذهب عالميا اليوم

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

انخفضت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها في أسبوعين خلال تعاملات الاثنين المبكرة، بعد أن حدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التاسع من يوليو موعدا نهائيا للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، ملغيا تهديده السابق بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة اعتبارا من أول يونيو.

وبحلول الساعة 01:01 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 3339.13 دولار للأونصة (الأوقية).

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 بالمئة إلى 3337.40 دولار للأونصة، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وتراجع ترامب أمس الأحد عن تهديده بتسريع فرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على الواردات من الاتحاد الأوروبي، ووافق على تمديد الموعد النهائي للمحادثات التجارية حتى التاسع من يوليو بعد أن قالت رئيسة المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى مزيد من الوقت "للتوصل إلى اتفاق جيد".

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من اثنين بالمئة إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين يوم الجمعة، مدعومة بالإقبال على أصول الملاذ الآمن بعد أن أوصى ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارا من أول يونيو ودراسة فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على أي أجهزة آيفون التي تنتجها شركة أبل مصنوعة خارج الولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، انخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته في شهر واحد تقريبا أمام العملات الأخرى. ويجعل ضعف الدولار الذهب المقوم بالعملة الأميركية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 33.36 دولار للأونصة. وزاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1095.90 دولار للأونصة. وزاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1000.83 دولار للأونصة.

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أسعار الذهب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الاوروبي رسوم جمركية فرض رسوم جمركية الدولار

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