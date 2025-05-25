رئيس شعبة الذهب يكشف توقعات الأسعار الفترة المقبلة

أسعار الذهب، كشف هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، توقعاته بشأن أسعار المعدن الأصفر الفترة المقبلة في ظل استمرار التوترات الجيو سياسية.

ولفت إلى أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% لن يكون له تأثير مباشر على أسعار الذهب في السوق المحلي، مشيرًا إلى أن العوامل العالمية تظل المحرك الرئيسي لتقلبات أسعار المعدن الأصفر.

تأثير خفض الفائدة على اسعار الذهب

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية: أن السوق المحلي يتأثر بشكل أكبر بالتغيرات في الأسعار العالمية للذهب، وأن خفض الفائدة قد يكون له تأثير محدود على المدى القصير.

توقعات اسعار الذهب الفترة المقبلة

وبشأن توقعاته لأسعار الذهب الفترة المقبلة، أكد أن كل المؤشرات العالمية في ظل التوترات الجيو سياسية سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي تؤكد أن اسعار المعدن الأصفر ستشهد زيادات الفترة المقبلة قد تتجاوز الـ 3500 دولار للأوقية.

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