السيطرة على حريق هائل بمطعم في المحلة (فيديو وصور)

نجحت قوات الحماية المدنية بمدينة المحلة الكبرى، اليوم، في السيطرة على حريق هائل نشب داخل أحد المطاعم الواقعة بحديقة الياسمين بالمنطقة الشعبية، وذلك دون وقوع أي إصابات بين المواطنين أو العاملين بالمكان.

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بنشوب حريق مفاجئ داخل مطعم بجوار الملاهي في الحديقة.

وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تمكنت الفرق من محاصرة النيران والسيطرة عليها قبل امتدادها إلى المنشآت المجاورة.

وأكدت مصادر أمنية بمحافظة الغربية أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر بشرية، بينما يجري حاليًا حصر الخسائر المادية ومعرفة أسباب اندلاع الحريق، والتي يُرجح أن تكون ناتجة عن ماس كهربائي داخل المطبخ.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

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