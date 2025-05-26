طلاب الصف الرابع الابتدائي يؤدون اليوم امتحان الرياضيات والمهارات المهنية في الدقهلية

يواصل اليوم الإثنين طلاب الصف الرابع الابتدائي أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025، في مدارس محافظة الدقهلية

جدول امتحانات الصف الرابع الابتدائي بالدقهلية

ويؤدي طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي اليوم امتحان مادة الرياضيات في ساعة ونصف، والمهارات المهنية في ساعة ونصف

ويوم الثلاثاء يؤدون امتحان الدراسات الاجتماعية في ساعة ونصف ولغة أجنبية في ساعة ونصف

اعتماد جداول امتحانات التعليم في الدقهلية

وكان اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، قد اعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025 لمراحل النقل من التعليم الأساسي والشهادة الإعدادية

إنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات بلجان الامتحانات

ووجه محافظ الدقهلية بضرورة إنهاء كافة الاستعدادات والتجهيزات بلجان الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن لأبنائنا أداء الامتحانات في جو من النزاهة والشفافية، والمناخ الملائم لأداء الامتحانات.



ومن جانبه، أوضح المهندس محمد الرشيدي، وكيل أول تعليم الدقهلية، أن هناك تنسيقًا كاملًا مع الأجهزة المعنية ومن خلال الإدارات التعليمية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بالنسبة للامتحانات

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