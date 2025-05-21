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محافظ الدقهلية يستقبل رئيس مجلس الدولة ويتفقدان المبنى المؤقت لمجمع محاكم المنصورة

مجلس الدولة في الدقهلية
مجلس الدولة في الدقهلية

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم، المستشار أحمد عبد الحميد عبود رئيس مجلس الدولة، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد الدكروري السكرتير المساعد، والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة، في إطار زيارة لتفقد المبنى المؤقت لمجمع محاكم مجلس الدولة، ووضع حجر أساس المبنى الجديد لمجلس الدولة بمنطقة حي الأشجار بالمجزر بمدينة المنصورة.

محافظ الدقهلية يستقبل رئيس مجلس الدولة ويضعان حجر الأساس لمبنى مجلس الدولة ويتفقدان المبنى المؤقت لمجمع المحاكم بالمنصورة 

وأعرب محافظ الدقهلية عن خالص سعادته باستقبال المستشار رئيس مجلس الدولة، مؤكدا دعمه الكامل لجهود الدولة في إقامة مشروعات جديدة في مختلف القطاعات والمجالات لتلبية وتوفير احتياجات المواطنين في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وتفقد محافظ الدقهلية يرافقه رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمود ابو الدهب أمين عام مجلس الدولة، والمستشار عمرو فوزي المكتب الفني لرئيس مجلس الدولة، والمستشارين أعضاء المجلس الخاص، عددا من إدارات المبنى المؤقت لمجمع محاكم المجلس بذات العنوان، شملت أقسام بالمبنى وشبابيك التعامل، وقسم الشهادات الإدارية، وعدد من المكاتب.

كما وضع محافظ الدقهلية ورئيس مجلس الدولة، حجر الأساس للمبنى الجديد لمجمع محاكم المجلس، الذي يقام على مساحة 400 متر، ويتكون المبنى من 2 بدروم، 2 دور أرضي، 6 أدوار علوية متكررة، حيث استعرضا التصميم الإنشائي للمبنى.

وأكد محافظ الدقهلية توفير كل الدعم اللازم والمطلوب من الجهاز التنفيذي، للبدء في أعمال تنفيذ وإنشاء مجمع محاكم مجلس الدولة الجديد، الذي يوفر خدمات متميزة للمواطنين، ويقام على أحدث الأنظمة، التي تسهل التعامل من خلال الشباك، وتوفر الوقت والجهد، ويلبي احتياجات أبناء الدقهلية، في إطار الشمول الإداري.

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