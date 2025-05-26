صفحة الدوري الإنجليزي تحتفي بمحمد صلاح: "أحلام الماضي أصبحت واقعا يا ملك"

محمد صلاح، احتفت الصفحة الرسمية للدوري الإنجليزي بفوز النجم المصري محمد صلاح بلقب الدوري الإنجليزي والهداف والأكثر مساهمة في إحراز الأهداف، بصورة تضمنت تعليق "أحلام الماضي أصبحت واقعا يا ملك" وصورة لمحمد صلاح بقميص المقاولون العرب خلال تواجده بغرفته وصورة معلقة لحسام حسن بقميص منتخب مصر في فترة التسعينيات.

وتربع النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول، على صدارة قائمة هدافى الدوري الإنجليزي الممتاز فى الموسم الحالى 2024-2025، الذي أسدل الستار عليه مساء أمس الأحد.

حسان الدوري الانجليزي لكرة القدم، فيتو

جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي

وحسم النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025.

وأنهى صلاح الموسم، بتسجيله 29 هدفًا في بطولة البريميرليج، ليحسم لقب هداف الدوري للمرة الرابعة في تاريخه.

وسبق وأن توج صلاح بجائزة هداف البريميرليج، في 3 مناسبات سابقة، مواسم (2017\18 - 2018\19 - 2021\22).

وعادل محمد صلاح سجل الأسطورة الفرنسي تييري هنري، نجم آرسنال السابق، كأكثر لاعب توج بجائزة هداف البريميرليج عبر التاريخ (4 مرات).

وتفوق صلاح هذا الموسم على منافسيه ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل (23 هدفًا) وإيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي (22 هدفًا).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.