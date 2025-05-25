ترتيب فرق الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025 بعد الجولة الأخيرة

ترتيب الدوري الانجليزي، اُسدل الستار على منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2024/25، مساء اليوم الأحد بعد إقامة لقاءات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة.

وتوج ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في وقت سابق من شهر أبريل الماضي، بعدما فاز على توتنهام بخمسة أهداف لهدف، في الجولة الرابعة والثلاثين.

وتعادل ليفربول مع كريستال بالاس على ملعب "الأنفيلد" بهدف لمثله في ختام مشواره بالبريميرليج، فيما حقق مانشستر سيتي الذي يضم المصري عمر مرموش فوزًا على فولهام بهدفين دون رد على ملعب "كرافن كوتيج".

كما حقق آرسنال الفوز أمام على ساوثهامبتون بهدفين لهدف، ومانشستر يونايتد على أستون فيلا بهدفين دون رد.

وخسر نيوكاسل بهدف أمام إيفرتون، وسقط توتنهام في فخ الخسارة على يد برايتون بثلاثة أهداف لهدف.

فيما حقق تشيلسي الفوز على نوتينجهام فورست بهدف دون رد.

ترتيب الدوري الإنجليزي 2024-2025

1- ليفربول، 84 نقطة.

2- آرسنال، 74 نقطة.

3- مانشستر سيتي، 71 نقطة.

4- تشيلسي، 69 نقطة.

5- نيوكاسل يونايتد، 66 نقطة.

6- أستون فيلا، 66 نقطة.

7- نوتينجهام فورست، 65 نقطة.

8- برايتون، 61 نقطة

9- بورنموث، 56 نقطة.

10- برينتفورد، 56 نقطة

11- فولهام، 54 نقطة.

12- كريستال بالاس، 53 نقطة.

13- إيفرتون، 48 نقطة.

14- وست هام، 43 نقطة.

15- مانشستر يونايتد، 42 نقطة.

16- ولفرهامبتون، 42 نقطة.

17- توتنهام، 38 نقطة.

18- ليستر سيتي، 25 نقطة.

19- إيبسويتش تاون، 22 نقطة.

20- ساوثهامبتون، 12 نقطة.

جدول ترتيب قرق الدوري الإنجليزي

الفرق المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم الجديد

وتمكن كل من مانشستر سيتي، تشيلسي ونيوكاسل يونايتد من اللحاق بركب ليفربول وآرسنال، المتأهلين إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بالإضافة إلي توتنهام بطل الدوري الاوروبي 2025.

كما تحددت هوية الفرق المتأهلة إلى بطولة الدوري الأوروبي، الموسم المقبل 2025/26، من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



وتأهل أستون فيلا إلى الدوري الأوروبي بعدما اكتفى بتحقيق المركز السادس في جدول البطولة.

كما تأهل كريستال بالاس إلى البطولة نفسها بصفته بطل كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث حقق البطولة على حساب مانشستر سيتي الأسبوع الماضي.

في حين اكتفى نوتينجهام فورست بمقعد في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بعدما تواجد في المركز السابع.



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