الجمعة 23 مايو 2025
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اقتصاد

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف والطماطم تعاود الجنون

أسعار الخضار اليوم،
أسعار الخضار اليوم، فيتو

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الجمعة الموافق 23 مايو 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 23 مايو 2025، في السطور الآتية:

أسعار الخضار 
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم الجمعة

  • تراوح  سعر الطماطم بين 4.5 جنيه إلى 15.5 جنيه للكيلو، بارتفاع 3.5 جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 2.5 جنيه إلى 6 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 5 جنيهات إلى 6.5 جنيه، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.
أسعار الخضار 
أسعار الخضار 

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 7 إلى 13 جنيها، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 3 جنيهات إلى 6 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 5 إلى 7 جنيهات، بانخفاض 4 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 3 إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 15 إلى 25 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.
أسعار الخضار 
أسعار الخضار 

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من 10 إلى 12 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 5 إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
أسعار الخضار 
أسعار الخضار 

سعر الخيار

  1. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 5 إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر البامية من 20 إلى 40 جنيهًا.
  3. بلغ سعر كيلو البسلة نحو 20 جنيها.
  4. تراوح سعر كيلو السبانخ من 20 إلى 25 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  5. وتراوح سعر ورق العنب من 30 إلى 45 جنيهًا للكيلو.
أسعار الخضار 
أسعار الخضار 

سعر الخضار 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 3.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.
أسعار الخضار 
أسعار الخضار 

سعر كيلو الثوم

  • تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 50 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 35 جنيهًا إلى 55 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 20 جنيهًا إلى 30 جنيهًا.

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