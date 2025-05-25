أجرى الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، والدكتور أنور إسماعيل، نائب وزير الصحة والسكان، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمشروع إحلال وتجديد مستشفى فارسكور المركزي، الذي يُنفذ وفقًا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل واشتراطات الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، بهدف تقديم خدمات طبية متطورة تلبي احتياجات المواطنين.

مشروع طبي عملاق على مساحة 8700 متر بتكلفة 1.3 مليار جنيه



واستمع المحافظ ونائب الوزير إلى عرض تفصيلي حول المشروع، الذي يقام على مساحة تبلغ نحو 8700 متر مربع، وتصل تكلفته الإجمالية إلى مليار و300 مليون جنيه. وأُعلن خلال الجولة عن الانتهاء من إزالة المباني القديمة وأعمال الأساسات، مع استمرار العمل في رفع الهيكل الإنشائي للمستشفى الجديد.

خدمات مؤقتة لضمان استمرار الرعاية الصحية



ضمن خطة متكاملة لعدم تعطيل تقديم الخدمات، تم تخصيص مقر مؤقت داخل موقع المشروع لتقديم خدمات العناية المركزة، وغسيل الكلى، وحضانات الأطفال حديثي الولادة، بالإضافة إلى العمل على تجهيز مبنى مؤقت لقسم الحميات، لحين الانتهاء من الأعمال الإنشائية الرئيسية.

توجيهات بتسريع وتيرة التنفيذ وضمان الجاهزية التامة



وخلال الجولة، شدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لتسريع وتيرة العمل دون الإخلال بالجودة، موجهًا الوحدة المحلية بتذليل أية عقبات تعترض التنفيذ. كما أكد على أهمية التخطيط المبكر للمرافق الخدمية، وبدء دراسة موقف القدرات الكهربائية وتوصيل المرافق الأساسية، لضمان التشغيل الكامل فور الانتهاء من المشروع.

محافظ دمياط ونائب وزير الصحة يتفقدان مشروع تطوير مستشفى فارسكور المركزي

نقلة نوعية في المنظومة الصحية بالمحافظة

أشاد المحافظ بالجهود المبذولة في تنفيذ المشروع، مؤكدًا أهمية الالتزام بالتوقيتات المحددة ومعايير الجودة العالمية، لما يمثله المشروع من أهمية كبرى كصرح طبي متكامل سيخدم أبناء محافظة دمياط والمناطق المحيطة.

تطوير شامل وفقًا لرؤية الدولة في دعم قطاع الصحة

ويأتي تنفيذ مشروع مستشفى فارسكور المركزي ضمن خطة الدولة الشاملة لتطوير البنية التحتية الصحية، وتحديث المستشفيات وفقًا لرؤية التأمين الصحي الشامل، بما يعزز من قدرة المنظومة الصحية على تقديم رعاية متكاملة بمعايير عالمية لجميع المواطنين.

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