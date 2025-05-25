شيفات "سفرة" يحتفلون بمرور 12 عامًا على انطلاق أول قناة طبخ مصرية

انطلقت اليوم الأحد، 25 مايو 2025 احتفالات شيفات قناة "سفرة" مع جمهورهم بمناسبة مرور 12 عامًا على بداية القناة.

ووعد شيفات "سفرة" خلال احتفالات اليوم الجمهور بأعوام من التقدم واستمرار المفاجآت والوصفات التي تنال رضاهم دومًا.

قناة سفرة

ومنذ انطلاقها، نجحت قناة "سفرة" في بناء قاعدة جماهيرية واسعة، حيث أصبحت الوجهة الأولى لعشاق الطبخ في مصر والمنطقة العربية، بفضل برامجها المتنوعة التي تقدمها نخبة من أمهر الشيفات، والتي تغطي مختلف أنواع المطابخ من المصرية التقليدية إلى العالمية.

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