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رياضة

الدوري المصري، تعادل سلبي بين مودرن سبورت والاتحاد في الشوط الأول

مباراة الاتحاد أمام
مباراة الاتحاد أمام مودرن سبورت، فيتو

الدوري المصري، انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندري أمام مودرن سبورت بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المرحلة النهائية بمجموعة الهبوط من الدوري المصري الممتاز “دورى نايل”.

اتسم الشوط الأول من المباراة بالحماس والندية من جانب الفريقين، وشهدت محاولات هجومية ومتبادلة، وفرص محققة، إلا أن تألق دفاع الفريقين وـالق الحارسين حالا دون هز الشباك لأي منهما. 

 

تشكيل الاتحاد السكندري أمام مودرن سبورت

جاء تشكيل الاتحاد السكندري أمام مودرن سبورت على النحو التالى:

حراسة المرمى: صبحى سليمان

خط الدفاع: أحمد أيمن - محمد المغربى – محمود شبانه – مروان داوود –

خط الوسط: فيليبى ناسيمنتو - إسلام مرزوق – عمر الوحش – فان ديرك

خط الهجوم: إيمانويل – كارمو 

فريق مودرن سبورت، فيتو
فريق مودرن سبورت، فيتو

تشكيل مودرن سبورت أمام الاتحاد السكندري

بينما جاء تشكيل مودرن سبورت على النحو التالي:

حراسة المرمى: كريم عماد

خط الدفاع: أحمد ايمن، علي الفيل، محمود رزق، علي فوزي

خط الوسط: أحمد يوسف، محمد صبري، محمد مسعد، عبد الرحمن شيكا

هجوم: حسام حسن، ارنولد إيبا

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، طارق سيد، وليد فرج، معتز زدام، عبد الله حافظ، أحمد مصطفى، فيجيري، خالد رضا، عبد الرحمن رشدان.

ترتيب الفريقين قبل المباراة

ويحتل مودرن سبورت المركز السابع فى جدول ترتيب المرحلة الثانية من عمر الدوري المصري برصيد 22 نقطة، بينما يسكن الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 25 نقطة.

 

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