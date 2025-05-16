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رياضة

التعادل السلبي يفرض نفسه على مباراة الاتحاد وسموحة في ديربي الإسكندرية بالدوري

الاتحاد السكندري،فيتو
الاتحاد السكندري،فيتو

 تعادل فريق الاتحاد السكندري سلبيا  أمام سموحة، في المباراة التي أقيمت ضمن مباريات الجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الممتاز، على ملعب الجيش ببرج العرب في الإسكندرية.

وجاء تشكيل نادي الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: محمد المغربي - محمود علاء - محمود شبانة - أحمد أيمن

خط الوسط: كريم الديب - مورو ساليفو - عمر الوحش - إسلام سمير - يوسف أسامة نبيه

خط الهجوم: عمرو جمعة

ويجلس على مقاعد بدلاء الاتحاد السكندري كلًا من: صبحي سليمان - مصطفى إبراهيم - سمير فكري - إسلام مرزوق - فادي فريد - مروان داوود - فان ديرك - إيمانويل إيبيه - عبد الغني محمد.

 

تشكيل سموحة أمام الاتحاد 

حراسة المرمى: الهاني سليمان.

خط الدفاع: محمد مصطفى ميدو– بركات حجاج – محمد ربيعة.

خط الوسط:  شريف رضا –- دوكو دودو – عمرو السيسي - إسلام جابر.

خط الهجوم: محمد سعيد مكرونة – صامويل أمادي - محمد سالم.

 

ويحتل نادي الاتحاد السكندري المركز الخامس في جدول ترتيب مجموعة تفادي الهبوط برصيد 25 نقطة، فيما يحتل سموحة المركز السادس برصيد 24 نقطة.

 

قائمة سموحة أمام الاتحاد السكندري 

 وأختار الكابتن أحمد عبدالعزيز، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم في نادى سموحة، قائمة فريقه أمام نادى الاتحاد السكندرى وجاءت كالتالى:
حراسة المرمى: الهانى سليمان ومحمد أشرف.

خط الدفاع: شريف رضا وبركات حجاج وميدو مصطفى ومحمد ربيعة ومحمد رجب الصافى وعبدالرحمن عامر.

خط الوسط: دوكو دودو وعمرو السيسى ومحمد كونية والحبيب أحمد وإسلام جابر ومحمد مكرونة وأحمد خالد واحمد إيهاب وعبدالكبير الوادي.

خط الهجوم: محمد سالم وصامويل أمادى وعلى عمرو.

 

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