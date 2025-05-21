مكتبة مصر الجديدة تناقش "العالم النفسي للنساء" الجمعة

تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة في الساعة الخامسة من مساء يوم الجمعة القادم حفل توقيع وماقشة كتاب "العالم النفسي للنساء (نمو.. تعافي.. علاقات)" للدكتور نبيل القط والذى يهدف إلى تمكين النساء من فهم أنفسهن بشكل أفضل وإدارة حياتهن بشكل أكثر كفاءة الكتاب يستعرض ويحلل صراعات المرأة النفسية والاجتماعية، مع التركيز على أهمية الرفاهية النفسية.

العالم النفسي للنساء

كما يركز الكتاب على حكايات النساء في جلسات العلاج النفسي، مع التركيز على العنف والكرب والمعاناة اليومية في المجتمعات العربية، وكذلك الاضطرابات النفسية.

كتاب "العالم النفسي للنساء" يعد مرجع قيم للمرأة التي تبحث عن فهم أعمق لنفسها وتحسين حياتها كما أن الكتاب يوفر مجموعة واسعة من المعرفة والتوجيهات التي يمكن أن تساعد النساء على تجاوز التحديات النفسية، كما يهدف إلى تمكين النساء من اتخاذ قرارات مصيرية في حياتهن

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