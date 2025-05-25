الدوري الإنجليزي، إبسويتش تاون يودع البريميرليج بالخسارة 3-1 أمام ضيفه وست هام

الدوري الانجليزي، حقق فريق وست هام يونايتد فوزا مستحقا أمام مضيفه إبسويتش تاون، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب بورتمان رود، ضمن لقاءات الجولة الـ٣٨ من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، البريميرليج.

تقدم وست هام يونايتد بالهدف الأول عن طريق جيمس وارد في الدقيقة ٤٣، ثم تعادل ناثان برودهيلد لإبسويتش تاون في الدقيقة 52، ثم عاود وست هام التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة 55 عن طريق جارود بوين، قبل أن يعزز تقدمه بالهدف الثالث في الدقيقة 87 عن طريق محمد قدوس

أعلن كيران ماكينا، المدير الفني لفريق إبسويتش تاون، المحترف ضمن صفوفه سام مرسي، لاعب المنتخب الوطني، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه فريق وست هام يونايتد

ويقود سام مرسي وسط ملعب فريق إبسويتش تاون في مباراة اليوم.

تشكيل إبسويتش تاون أمام وست هام

في حراسة المرمى: بالمر.

خط الدفاع: دارا أوشيا، توانزيبي، بورجيس، ليف ديفيز.

وسط الملعب: سام مرسي، كاجوستس، تشابلين، عمري هيتشنسون، برودهيد.

الهجوم: هيرست

إبسويتش تاون، فيتو

إبسويتش تاون يهبط رسميا لدوري الدرجة الأولى

وكان إيبسويتش تاون قد هبط رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزية، لأن الفريق يحتل المركز التاسع عشر برصيد 22 نقطة فقط، رفقة ليستر سيتي وساوثهامبتون.

تشكيل وست هام أمام إبسويتش تاون

فيما دخل فريق وست هام مباراته أمام إبسويتش تاون في الدوري الانجليزي بتشكيل مكون من:

لوكاس فابيانيسكي - جان توديبو - ماكسيمليان كيلمان - مافروبانوس - آرون بياسكا - إديسون آلفاريز - جيمس وارد - أوليفر آسكارليس - توماس سوتشيك - جارود بوين - نيكولاس فولكروج

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