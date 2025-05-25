مرموش يقود تشكيل مانشستر سيتي أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، يحل مانشستر سيتي الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري عمر مرموش ضيفًا على فولهام اليوم الأحد، بملعب "كرافين كوتيج" ضمن مواجهات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة للبريميرليج.

وجاء عمر مرموش أساسيا في تشكيل السيتي لمباراة اليوم خاصة بعدما سجل هدفا خرافيا في الجولة الماضية ضد بورنموث.

تشكيل مانشستر سيتي أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

فولهام ومانشستر سيتي

فولهام ومانشستر سيتي

ويسعى مانشستر سيتي إلى التعادل أو الفوز أمام فولهام من أجل حسم تأهله إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، حيث إن الهزيمة ستجعل مصيره في يد باقي منافسيه.

موعد مباراة فولهام ضد مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي

تنطلق مباراة فولهام ضد مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة فولهام ومانشستر سيتي



تذاع مباراة فولهام ضد مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي عبر قناة beIN sports HD2.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في الدوري الإنجليزي، برصيد 68 نقطة، ويحتاج إلى الفوز من أجل التأهل لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

فولهام ومانشستر سيتي

وفي المقابل، يتواجد فولهام بالمركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 54 نقطة.

وحسم فريق ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025، وكان مانشستر سيتي هو حامل لقب النسخة الماضية.

وستكون هذه المباراة الأخيرة لـ كيفين دي بروين بقميص مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان مانشستر سيتي كرم لاعبه دي بروين في مباراة الجولة الماضية أمام بورنموث، وودع اللاعب جماهير الفريق على ملعب "الاتحاد".

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