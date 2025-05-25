الأحد 25 مايو 2025
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رياضة

الدوري الإنجليزي، إبسويتش تاون يتأخر أمام وست هام بهدف في الشوط الأول

وست هام يونايتد،
وست هام يونايتد، يونايتد

الدوري الانجليزي، انتهى الشوط الأول من مباراة إبسويتش تاون أمام وست هام يونايتد، بتقدم الأخير بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن، ضمن لقاءات الجولة الـ٣٨ من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، البريميرليج.

هدف وست هام يونايتد سجله اللاعب جيمس وارد في الدقيقة ٤٣ من عمر اللقاء.

أعلن كيران ماكينا، المدير الفني لفريق إبسويتش تاون، المحترف ضمن صفوفه سام مرسي، لاعب المنتخب الوطني، عن تشكيل فريقه الذي سيواجه فريق وست هام يونايتد 

ويقود سام مرسي وسط ملعب فريق إبسويتش تاون في مباراة اليوم.

تشكيل إبسويتش تاون أمام وست هام 

في حراسة المرمى: بالمر.

خط الدفاع: دارا أوشيا، توانزيبي، بورجيس، ليف ديفيز.

وسط الملعب: سام مرسي، كاجوستس، تشابلين، عمري هيتشنسون، برودهيد.

الهجوم: هيرست

إبسويتش تاون، فيتو
إبسويتش تاون، فيتو

إبسويتش تاون يهبط رسميا لدوري الدرجة الأولى

وكان إيبسويتش تاون قد هبط رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزية، لأن الفريق يحتل المركز التاسع عشر برصيد 22 نقطة فقط، رفقة ليستر سيتي وساوثهامبتون.

تشكيل وست هام أمام إبسويتش تاون

فيما دخل فريق وست هام مباراته أمام إبسويتش تاون في الدوري الانجليزي بتشكيل مكون من:

لوكاس فابيانيسكي - جان توديبو - ماكسيمليان كيلمان - مافروبانوس - آرون بياسكا - إديسون آلفاريز - جيمس وارد - أوليفر آسكارليس - توماس سوتشيك - جارود بوين - نيكولاس فولكروج 

 

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الدوري الانجليزي إبسويتش تاون وست هام سام مرسي إبسويتش تاون ضد وست هام

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