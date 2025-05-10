برينتفورد يفوز على إبسويتش تاون 0/1 في الدوري الإنجليزي

حقق فريق برينتفورد فوزا خارج ملعبه على إبسويتش تاون بنتيجة 0/1، في المباراة التي جرت اليوم السبت، على ملعب بورتمان رود، ضمن لقاءات الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل كيفين شايد هدف برينتفورد في مرمى إبسويتش تاون في الدقيقة 18.

ليفربول يحدد بديل أرنولد من ليفركوزن

تأكد رحيل أرنولد عن صفوف ليفربول، عقب نهاية الموسم الجاري، بعدما أعلن اللاعب رغبته في خوض تجربة جديدة، وسط تكهنات بقرب انتقاله لصفوف ريال مدريد.

وبحسب شبكة "توك سبورت" الإنجليزية، فإن ليفربول يسعى للتعاقد مع جيريمي فريمبونج، ظهير باير ليفركوزن الألماني.

وأضاف التقرير أن فريمبونج لديه شرط جزائي في عقده، بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني، ويحظى كذلك باهتمام برشلونة.

وتألق فريمبونج بشكل واضح مع ليفركوزن، فخلال هذا الموسم، خاض 47 مباراة في جميع المسابقات، حتى الآن، وسجل 4 أهداف وصنع 12.

أما في الموسم الماضي، فلعب 47 مباراة وأحرز 14 هدفًا وصنع 12، وكان له دور كبير في الفوز بثنائية الدوري والكأس.

وانتقل فريمبونج إلى ليفركوزن، قادمًا من سيلتك الاسكتلندي، في يناير 2021، مقابل 11 مليون يورو.

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