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الدوري المصري، التشكيل الرسمي لمباراة الاتحاد السكندري ومودرن سبورت

فريق الاتحاد السكندري،
فريق الاتحاد السكندري، فيتو

الدوري المصري، أعلن مجدى عبد العاطى، المدير الفني لفريق الاتحاد السكندرى، تشكيل فريقه الذي في مواجهة مودرن سبورت، المقرر انطلاقها بعد قليل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من النهائية بمجموعة الهبوط من الدوري المصري الممتاز “دورى نايل”.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام مودرن سبورت

جاء تشكيل الاتحاد السكندري أمام مودرن سبورت على النحو التالى:

حراسة المرمى: صبحى سليمان

خط الدفاع: أحمد أيمن - محمد المغربى – محمود شبانه – مروان داوود –

خط الوسط: فيليبى ناسيمنتو - إسلام مرزوق – عمر الوحش – فان ديرك

خط الهجوم: إيمانويل – كارمو 

فريق مودرن سبورت، فيتو
فريق مودرن سبورت، فيتو

تشكيل مودرن سبورت أمام الاتحاد السكندري

بينما جاء تشكيل مودرن سبورت على النحو التالي:

حراسة المرمى: كريم عماد

خط الدفاع: أحمد ايمن، علي الفيل، محمود رزق، علي فوزي

خط الوسط: أحمد يوسف، محمد صبري، محمد مسعد، عبد الرحمن شيكا

هجوم: حسام حسن، ارنولد إيبا

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد مجدي، طارق سيد، وليد فرج، معتز زدام، عبد الله حافظ، أحمد مصطفى، فيجيري، خالد رضا، عبد الرحمن رشدان.

ترتيب الفريقين قبل المباراة

ويحتل مودرن سبورت المركز السابع فى جدول ترتيب المرحلة الثانية من عمر الدورى المصري برصيد 22 نقطة، بينما يسكن الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 25 نقطة.

 

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