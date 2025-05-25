انطلاق الدورة الثانية للرخصة التدريبية A6 بمقر اتحاد الكرة بـ 6 أكتوبر

اتحاد الكرة، انطلقت صباح اليوم الدورة التدريبية الأفريقية الثانية للرخصة A6، بمركز المنتخبات الوطنية ويشارك فيها 25 مدربًا ومدربة من مختلف أنحاء الجمهورية.

280 ساعة تدريبية في دورة الرخصة A

وتُعد الدورة السادسة ضمن دبلومة التدريب الأفريقية، وتتضمن 280 ساعة تدريبية على مدار 6 أشهر، حيث يتم تنفيذها من خلال 6 كورسات متتالية، يتخللها تطبيق عملي للمدربين داخل الأندية.

علاء نبيل مشرفا على دورة الرخصة A

يشرف على الدورة علاء نبيل، المدير الفني للاتحاد، والدكتور جمال محمد علي، مدير إدارة المدربين وإيهاب الجندي منسق الدورات التدريبية.

30 ألف مشجع في نهائي كأس مصر

من جهة أخرى، وافق مسئولو اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، على حضور 30 ألف متفرج لمباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر، والمقرر لها يوم 5 يونيو المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وجاء قرار اتحاد الكرة بحضور 30 ألف متفرج، بواقع 15 ألف لنادي الزمالك ومثلها لنادي بيراميدز.

ويسعى الزمالك حاليا إلى الحصول على موافقة بحضور السعة الكاملة لاستاد القاهرة، من أجل فتح الباب أمام جماهيره لدعم اللاعبين في المباراة الهامة والمصيرية.

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