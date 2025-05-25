الأحد 25 مايو 2025
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رياضة

كريستال بالاس يتقدم على ليفربول 1-0 في الشوط الأول

إسماعيلا سار
إسماعيلا سار

مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2025، تقدم فريق كريستال بالاس على نظيره ليفربول ، بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما اليوم الأحد على ملعب أنفيلد، في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

سجل إسماعيلا سار الهدف الأول لـ كريستال بالاس في شباك ليفربول بالدقيقة 9.

تشكيل ليفربول ضد كريستال بالاس 

حارس المرمى: أليسون.

خط الدفاع: كونور برادلي، وفيرجيل فان دايك، وإبراهيما كوناتي، وأندي روبرتسون.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، وكورتيس جونز، ورايان جرافينبريتش.

خط الهجوم: محمد صلاح، ولويس دياز، وكودي جاكبو.

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏어한번의당 Exp L.F.C. أليسون فان دايك 5 كوناتي 7 دياز 8 سوبوسلاي صلاح 17 جونز 18 جاكبو 26 روبرتسون 38 جرافینبرخ 84 برادلي Chartere standart chartee البدلاء كيليهير نونيز جوميز إندو، إيليوت تسيميكاس جوتا،آرنولد كوانساه أبطال بريميرليج‏'‏‏

 

مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس 

تذاع مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس اليوم في الدوري الإنجليزي عبر قناة beIN SPORTS 1.

ويتصدر نادي ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 83 نقطة، في حين أن كريستال بالاس لديه 52 نقطة في المركز الثاني عشر.

وسيتسلم ليفربول بعد صافرة نهاية مباراة اليوم، كأس الدوري الإنجليزي الذي حسمه في الجولة الرابعة والثلاثين من البطولة.

ومن المرتقب أن يتسلم محمد صلاح جائزتي هدافي وصانع ألعاب الموسم الحالي من الدوري، حيث سجل 28 هدفًا وصنع 18.

وتُعد تلك المباراة الأخيرة بالنسبة للظهير ترينت ألكسندر أرنولد مع ليفربول، حيث يستعد للرحيل إلى ريال مدريد.

ليفربول وكريستال بالاس
ليفربول وكريستال بالاس
محمد صلاح
محمد صلاح

 

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