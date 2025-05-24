بعد خسارة صفقة فيرتز، برشلونة يفاوض مهاجم ليفربول

بدأ نادي برشلونة الإسباني، برئاسة خوان لابورتا، مفاوضاته للتعاقد مع الكولومبي لويس دياز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تأتي خطوة برشلونة بعد إعلان فلوريان فيرتز، لاعب باير ليفركوزن، رغبته في الانتقال لصفوف ليفربول مفضلًا بذلك عروض مقدمة له من قبل مانشستر سيتي وبايرن ميونخ.

وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ليفربول يحتاج للتخلص من أحد مهاجميه حتى يستطيع إيجاد الموارد المالية المناسبة لإتمام صفقة فيرتز من باير ليفركوزن، حيث يرغب ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة في التعاقد مع لويس دياز، واستغلال رغبة الريدز في التخلص من أحد لاعبيه لإتمام صفقة فيرتز دون عوائق.

بايرن ميونخ يخطف صفقة قوية من أنياب برشلونة

فيما حسم نادي بايرن ميونخ الألماني، صفقة قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم دفاعات الفريق في الموسم المقبل.

وكشف فابريزيو رومانو، الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات، أن بايرن ميونخ أنهى صفقة المدافع الدولي جوناثان تاه، لاعب باير ليفركوزن، الذي سيوقع على عقد لمدة أربع سنوات حتى يونيو 2029.

وأكد رومانو أن بايرن ميونخ حدد موعدًا للكشف الطبي للاعب، تمهيدًا للإعلان الرسمي خلال أيام، وسط فرحة من المدرب فينسنت كومباني، الذي يرى في ضم اللاعب تدعيمًا قويًا لمشروعه القادم.

وكان جوناثان تاه تألق هذا الموسم في الدوري الألماني، ليصبح هدفا لعدد من كبار أندية أوروبا، على رأسها نادي برشلونة.

ورغم اهتمام برشلونة الكبير، فإن القيود المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني، إلى جانب أولويات فنية مختلفة لدى المدرب هانز فليك، ساهمت في ابتعاد الصفقة.

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